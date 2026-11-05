Tin hot thị trường ngày 5/11: Giá điện sinh hoạt còn 5 bậc, cao nhất 3.844 đồng/kWh
PV (tổng hợp)
05/11/2026 9:03 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 5/11 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Đề xuất hai cách xử lý máy móc nhập khẩu miễn thuế đã quá 10 năm; Giá điện sinh hoạt còn 5 bậc, cao nhất 3.844 đồng/kWh; Không ai mua lô vàng tang vật hơn 150 triệu đồng ở Nghệ An…
Tin hot thị trường ngày 5/11: Đề xuất hai cách xử lý máy móc nhập khẩu miễn thuế đã quá 10 năm
Cục Hải quan đang lấy ý kiến về hai phương án xử lý khi doanh nghiệp thay đổi mục đích sử dụng máy móc, thiết bị nhập khẩu miễn thuế. Đề xuất áp dụng với tài sản đã quá 10 năm kể từ ngày nhập khẩu, khấu hao hết giá trị và không còn phục vụ sản xuất, kinh doanh.
Theo phương án thứ nhất, nếu doanh nghiệp đã thay đổi mục đích sử dụng mà chưa kê khai, nộp thuế, cơ quan Hải quan sẽ ấn định số thuế phải nộp. Ngày thay đổi mục đích sử dụng được xác định dựa trên hồ sơ, chứng từ và cũng là thời hạn nộp số thuế bị ấn định.
Phương án thứ hai đề xuất bỏ thủ tục khai thay đổi mục đích sử dụng với hàng hóa miễn thuế hoặc không chịu thuế nhập khẩu đáp ứng các điều kiện trên. Doanh nghiệp vẫn phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường nếu phát sinh, tại cơ quan Thuế.
Trong thời gian lấy ý kiến, Cục Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp rà soát tình trạng sử dụng thiết bị và lưu hồ sơ điều chuyển, thanh lý.
Tin hot thị trường ngày 5/11: Giá điện sinh hoạt còn 5 bậc, cao nhất 3.844 đồng/kWh
Theo Quyết định số 2892/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng từ ngày 1/11/2026.
Đặc biệt theo Quyết định, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia thành 5 bậc thay vì 6 bậc như trước.
Cụ thể, giá điện 5 bậc thang cho điện sinh hoạt được áp dụng bậc 1 từ 0-100kWh có giá 1.901 đồng/kWh, bậc 2 cho kWh từ 101-200 với giá 2.289 đồng/kWh, bậc 3 cho kWh từ 201-400 có giá 2.894 đồng/kWh; bậc 4 cho kWh từ 401-700 với giá 3.456 đồng/kWh, và bậc 5 cho kWh từ 701 trở lên có giá 3.844 đồng.
Tin hot thị trường ngày 5/11: Không ai mua lô vàng tang vật hơn 150 triệu đồng ở Nghệ An
Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết Hội đồng xử lý tài sản của đơn vị đã tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua lô trang sức vàng gồm 19 món, hàm lượng từ 9K đến 24K.
Có 15 người nộp hồ sơ mua nhưng chỉ 7 trường hợp có mặt. Tuy nhiên, cả 7 người này sau đó đều rút đăng ký, không tham gia bốc thăm.
Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường, nguyên nhân có thể do khách hàng e ngại giá vàng đang theo chiều hướng giảm so với thời điểm định giá lô trang sức vào tháng 9.
Hội đồng xử lý tài sản của Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An sẽ tổ chức định giá lại theo giá thị trường, sau đó thực hiện quy trình thông báo bán tài sản theo quy định.
Lô vàng gồm dây chuyền, nhẫn trơn, mặt dây chuyền, bông tai và lắc tay, là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo các quyết định của Đội Quản lý thị trường số 11 trong tháng 9. Số tài sản này đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
Theo danh mục công bố trước đó, các món trang sức có giá từ hơn 1,3 triệu đồng đến gần 22 triệu đồng, tổng giá trị hơn 150 triệu đồng. Tài sản được bán theo hình thức niêm yết giá, người mua phải đăng ký mua toàn bộ lô.
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