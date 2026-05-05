Tin hot thị trường ngày 5/5: Từ 15/5 phạt đến 40 triệu đồng hành vi quảng cáo “thổi phồng” công dụng sản phẩm

Sản phẩm kẹo Kera được quảng cáo thổi phồng công dụng.

Từ ngày 15/5/2026, Nghị định 87/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, siết chặt hoạt động quảng cáo, đặc biệt với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Điểm đáng chú ý là hành vi quảng cáo sai sự thật, “thổi phồng” công dụng sản phẩm, nhất là việc biến sản phẩm thông thường thành “thuốc chữa bệnh”, có thể bị xử phạt tới 40 triệu đồng.

Theo quy định, mức phạt được chia theo nhiều khung tùy mức độ vi phạm. Các lỗi như thiếu thông tin bắt buộc (tên thuốc, thành phần, cảnh báo…) có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng; quảng cáo thiếu nội dung quan trọng hoặc không đúng quy định bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Đối với hành vi quảng cáo sai lệch nội dung đã được cấp phép, tự ý thay đổi nội dung quảng cáo hoặc tổ chức hội thảo quảng cáo không đúng quy định, mức phạt có thể lên tới 20-30 triệu đồng.

Đặc biệt, mức xử phạt cao nhất 30-40 triệu đồng áp dụng với các hành vi có dấu hiệu gian lận rõ rệt như gán công dụng phòng bệnh, chữa bệnh cho sản phẩm không phải thuốc, sử dụng chứng nhận chưa được công nhận hoặc lợi dụng uy tín cá nhân để quảng cáo.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn buộc tháo gỡ, cải chính thông tin sai lệch và thu hồi nội dung quảng cáo vi phạm, góp phần tăng cường kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.

Tin hot thị trường ngày 5/5: Thu hồi hơn 63.000 lon a2 Platinum dành cho trẻ sơ sinh chứa độc tố nguy hiểm

Hơn 63.000 lon sữa bột trẻ em của tập đoàn a2 Milk (New Zealand) vừa bị thu hồi tại Mỹ sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhiễm độc tố cereulide - một chất do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, ba lô sản phẩm sữa a2 Platinum dành cho trẻ sơ sinh đã bị thu hồi tự nguyện theo khuyến cáo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA). Tổng cộng có khoảng 63.078 lon bị ảnh hưởng, trong đó ước tính hơn 16.000 lon đã đến tay người tiêu dùng.

Đáng chú ý, độc tố cereulide có khả năng bền nhiệt, không bị loại bỏ ngay cả khi pha sữa bằng nước nóng, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe trẻ nhỏ. Trẻ có thể xuất hiện triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

Dù chưa ghi nhận ca bệnh liên quan, FDA vẫn khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay các sản phẩm thuộc diện thu hồi và liên hệ cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường.

Sự việc cũng khiến cổ phiếu a2 Milk giảm mạnh gần 19%, đồng thời làm dấy lên lo ngại về niềm tin người tiêu dùng và rủi ro an toàn thực phẩm trên thị trường sữa bột toàn cầu.

Tin hot thị trường ngày 5/5: Đề xuất bỏ điều kiện kinh doanh với casino, karaoke

Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó đề xuất bãi bỏ khoảng 60 ngành, nghề. Đáng chú ý, nhiều lĩnh vực nhạy cảm như kinh doanh casino, đặt cược và dịch vụ karaoke cũng nằm trong danh sách xem xét loại bỏ điều kiện kinh doanh.

Động thái này nhằm thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, giảm rào cản gia nhập thị trường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Việc cắt giảm trải rộng trên nhiều lĩnh vực như tài chính, giáo dục, nông nghiệp, xây dựng, công thương và khoa học – công nghệ.

Theo cơ quan soạn thảo, các ngành nghề được đề xuất cắt giảm là những lĩnh vực có điều kiện kinh doanh không còn cần thiết, khó định lượng hoặc có thể chuyển sang quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và cơ chế hậu kiểm.

Dù vậy, với các lĩnh vực nhạy cảm như casino hay đặt cượcvốn liên quan đến dòng tiền và rủi ro xã hội yêu cầu hoàn thiện cơ chế giám sát vẫn được đặt ra. Chính sách mới được kỳ vọng giúp cải thiện môi trường đầu tư, nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ trong quá trình vận hành.