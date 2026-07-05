Tin hot thị trường ngày 5/7: Pharmacity bị xử phạt vì bán thuốc kê đơn không cần đơn

Tin hot thị trường ngày 5/7: Bán biển số đẹp trúng đấu giá phải nộp thuế thu nhập cá nhân

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Từ ngày 1/7, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá chính thức được bổ sung vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 5%. Thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được trong từng lần phát sinh.

Trước đó, từ tháng 7/2023, Việt Nam đã triển khai thí điểm đấu giá biển số ôtô theo Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội. Đến ngày 10/12/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 156/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, thay thế Nghị định 39/2023/NĐ-CP và mở rộng phạm vi đấu giá, áp dụng đối với cả biển số ôtô, xe mô tô và xe gắn máy.

Theo quy định hiện hành, giá khởi điểm đấu giá biển số ôtô là 40 triệu đồng, trong khi biển số xe mô tô, xe gắn máy có giá khởi điểm 5 triệu đồng.

Đến nay, biển số ôtô có giá trúng đấu giá cao nhất tại Việt Nam là 30K-999.99, được trả hơn 75,2 tỷ đồng tại phiên đấu giá ngày 13/1/2024. Đối với xe máy, biển số 50AA-999.99 được đấu giá thành công với giá trúng 2,68 tỷ đồng tại phiên đấu giá ngày 9/4/2025 ở TP.HCM.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, cơ quan này đã phối hợp với Công ty VPA tổ chức thành công 10 phiên đấu giá, niêm yết khoảng 15 triệu biển số xe. Tổng số tiền người trúng đấu giá đã nộp vào tài khoản chuyên thu để nộp ngân sách Nhà nước đến nay đạt hơn 11.000 tỷ đồng.

Tin hot thị trường ngày 5/7: Làm giả 4.600 gói trà, chủ cơ sở sản xuất bị khởi tố

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Lợi (sinh năm 2000), trú tại thôn Chí Trụ, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả theo khoản 2, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 7/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất do Nguyễn Quang Lợi quản lý, tại tổ dân phố Hồng Quang 2, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tổ chức sản xuất, đóng gói các sản phẩm trà thành phẩm nhưng không có bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 4.642 gói trà thành phẩm các loại cùng 1.163 kg nguyên liệu phục vụ sản xuất, đóng gói trà.

Tin hot thị trường ngày 5/7: Pharmacity bị xử phạt vì bán thuốc kê đơn không cần đơn

Sở Y tế TP.HCM vừa công khai danh sách nhiều cơ sở kinh doanh dược vi phạm hành chính, trong đó có chuỗi Nhà thuốc Pharmacity, nhằm siết chặt hoạt động kinh doanh thuốc và chấn chỉnh tình trạng bán thuốc kê đơn không đúng quy định.

Cụ thể, Nhà thuốc Pharmacity số 1771 trên đường Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa) bị xử phạt 30 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn của bác sĩ. Cùng hành vi này, Nhà thuốc tây Phú Châu bị phạt 17,5 triệu đồng.

Mức xử phạt cao nhất là 39 triệu đồng đối với Nhà thuốc tây Hải Châu vì hàng loạt vi phạm như để người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt, bán thuốc kê đơn không có đơn, không cách ly thuốc hết hạn, thuốc bị thu hồi hoặc không rõ nguồn gốc và không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Ngoài ra, nhiều cơ sở khác cũng bị xử phạt do không đảm bảo điều kiện bảo quản thuốc, không biệt trữ thuốc không rõ nguồn gốc hoặc chưa hoàn thành chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.