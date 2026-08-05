Tin hot thị trường ngày 5/8: Xử phạt công ty bán máy lọc nước điện giải ion kiềm vì quảng cáo “số 1”
P.V (tổng hợp)
05/08/2026 9:22 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 5/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Cơ sở sản xuất lượng lớn quần áo nghi giả mạo Zara, Polo; Gần 50% số cơ sở sản xuất răng giả tại Hà Nội bị xử phạt; Xử phạt công ty bán máy lọc nước điện giải ion kiềm vì quảng cáo “số 1”…
Tin hot thị trường ngày 5/8: Gần 50% số cơ sở sản xuất răng giả tại Hà Nội bị xử phạt
Theo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế loại B (răng giả) trên địa bàn, có tới gần 1 nửa số cơ sở được kiểm tra vi phạm.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Y tế đã triển khai 4 đợt kiểm tra chuyên đề đối với lcác cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế loại B (răng giả) trên địa bàn. Trong số 80 cơ sở nằm trong kế hoạch, đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế 74 cơ sở; 6 cơ sở không thể kiểm tra do ngừng hoạt động, đóng cửa, trùng lịch hoặc thông tin địa chỉ không khớp.
Kết quả cho thấy 33/74 số cơ sở (44,6%) bị xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt là 1,35 tỷ đồng.
Các vi phạm chủ yếu gồm chưa thực hiện đầy đủ quy định về công bố, phân loại thiết bị y tế; không duy trì điều kiện hoạt động sau công bố; chưa cập nhật hồ sơ theo quy định; thiếu nhân sự kỹ thuật; không bảo đảm điều kiện kho bảo quản hoặc hệ thống quản lý chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu.
Ngoài xử phạt hành chính, Sở Y tế Hà Nội áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động liên quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn 2 tháng đối với 7 cơ sở. Một cơ sở bị buộc thu hồi, tiêu hủy hoặc tái chế thiết bị y tế vi phạm.
Đáng chú ý, Sở Y tế Hà Nội đã chuyển hồ sơ của một cơ sở sang Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Cơ sở này chưa được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, chưa công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế, không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc vật liệu nha khoa và có dấu hiệu thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép.
Tin hot thị trường ngày 5/8: Cơ sở sản xuất lượng lớn quần áo nghi giả mạo Zara, Polo
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11, Chi cục QLTT TP.HCM vừa phát hiện cơ sở kinh doanh quần áo trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa có chứa trữ hàng hóa là quần vải các loại, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Zara và Polo Ralph Lauren.
Sau khi đã thu thập đầy đủ các thông tin cần thiết, Đội QLTT số 11 tiến hành kiểm tra tại cơ sở nêu trên và phát hiện tại đây đang thực hiện đóng khuy quần, gắn nhãn mác, ủi, đóng gói. Qua kiểm tra, hàng hóa đang chứa trữ tại cơ sở gồm: Hàng hóa thành phẩm có 10.241 cái quần vải kaki các loại gắn nhãn hiệu Zara và Polo Ralph Lauren.
Về nguyên liệu và phụ kiện dùng để sản xuất, gồm: 65.000 cái dây kéo; 329 kg dây bằng dù vải; 14.539 kg vải các loại; 433 kg khuy quần (nút quần); 91.240 cái nhãn có thể hiện logo và chữ Zara; 68.000 cái nhãn có thể hiện logo, chữ Polo và Polo Ralph Lauren.
Chủ cơ sở cho biết đã thuê mặt bằng tại địa chỉ nêu trên từ 26/4/2026 để thực hiện việc sản xuất quần áo nhằm mục đích kinh doanh, nhưng không thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định.
Toàn bộ số tang vật được tạm giữ để xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Tin hot thị trường ngày 5/8: Xử phạt công ty bán máy lọc nước điện giải ion kiềm vì quảng cáo “số 1”
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 200 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Cosmos Japan Creation, do có hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Theo đó trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần Cosmos Japan Creation đã quảng bá thông tin “Trim Ion - sự lựa chọn số 1 của người dùng Việt”. Trim Ion là dòng máy lọc nước điện giải ion kiềm xuất xứ từ Nhật Bản (thuộc Tập đoàn Nihon Trim).
Cơ quan chức năng kết luận thông tin này là chưa chính xác, có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chất lượng cũng như vị thế thực sự của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường.
Ngoài phạt tiền, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia buộc doanh nghiệp phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn nêu trên trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty.
Cơ quan quản lý cũng ghi nhận trong quá trình điều tra, Công ty cổ phần Cosmos Japan Creation đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, đồng thời chủ động có các biện pháp ngăn chặn và làm giảm bớt hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.
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