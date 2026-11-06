Tin hot thị trường ngày 6/11: Hà Nội siết chặt kiểm soát nguồn gốc trái cây tại các chợ đầu mối

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Trong 10 tháng qua, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã đẩy mạnh kiểm tra các chợ đầu mối và điểm tập kết trái cây lớn nhằm ngăn chặn hàng lậu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Qua đó, lực lượng chức năng đã xử lý 25 vụ vi phạm, buộc tiêu hủy 2,85 tấn và 47 thùng trái cây không rõ nguồn gốc.

Riêng tại chợ Long Biên, Đội QLTT số 2 đã kiểm tra 86 hộ kinh doanh, xử phạt 19 cơ sở với tổng số tiền 128,3 triệu đồng, tiêu hủy gần 1 tấn nho, táo, cam, quýt nhập lậu. Kiểm tra thực tế cho thấy nhiều tiểu thương chưa niêm yết rõ thông tin về nguồn gốc, đơn vị cung cấp tại điểm bán.

Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội cho biết đơn vị tập trung kiểm tra hóa đơn, chứng từ và tăng cường phối hợp với chính quyền, ban quản lý chợ. Song song với việc xử phạt, lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền quy định an toàn thực phẩm. Từ nay đến hết năm 2026, các đơn vị sẽ tiếp tục rà soát siết chặt nguồn gốc hàng hóa từ khâu tập kết đến lưu thông trên thị trường.

Tin hot thị trường ngày 6/11: Giá xăng giảm thêm hơn 2.000 đồng/lít

Ảnh: Báo Công Thương

Trong phiên điều hành giá xăng dầu ngày 5/11, giá xăng dầu trong nước tiếp tục cùng giảm

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít; cuối cùng dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15h00 ngày 5/11 là: Xăng E5RON92: không cao hơn 20.898 đồng/lít; Xăng E10RON95-III: không cao hơn 21.156 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 28.696 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 22.005 đồng/kg.

Trong phiên điều hành lần này, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học ở mức 700 đồng/lít; dầu mazut ở mức 500 đồng/kg. Trong khi đó không thực hiện chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm mạnh 3 phiên liên tiếp, trong khi đó giá dầu diesel có 2 phiên giảm. Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Trước đó, giá xăng dầu đã có phiên giảm mạnh từ 22h ngày 3/11 do giá cơ sở mặt hàng xăng tại kỳ điều hành này giảm trên 10% so với kỳ liền kề trước đó. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.020 đồng/lít, xăng E10 RON 95 giảm 920 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, trong khi dầu mazut tăng 370 đồng/kg.

Tin hot thị trường ngày 6/11: Đất đấu giá ven Hà Nội hạ nhiệt sâu

Theo thông tin từ UBND xã Thanh Oai (Hà Nội), ngày 3/11, xã Thanh Oai tổ chức đấu giá 20 thửa đất tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán. Các thửa đất có diện tích 84-180 m2, giá khởi điểm 14,08 triệu đồng/m2.

Phiên đấu giá ghi nhận 47 khách hàng tham gia. Kết quả, cả 20 thửa đất đều có người trúng, với giá từ 44,08 triệu đồng/m2. Mức cao nhất đạt 56,08 triệu đồng/m2, gấp gần 4 lần giá khởi điểm.

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với những phiên đấu giá từng gây sốt tại Thanh Oai hồi 2024. Cũng tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, phiên đấu giá cách đây 2 năm từng ghi nhận hơn 100 nhà đầu tư tham gia, giá trúng cao nhất trong phiên đấu là 90,3 triệu đồng/m2. Như vậy, mức giá cao nhất trong phiên mới nhất đã giảm gần 38% so với thời điểm lập đỉnh.