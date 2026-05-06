Tin hot thị trường ngày 6/5: Từ 15/5, bán thuốc kê đơn không có đơn bị phạt tới 20 triệu đồng

Từ ngày 15/5, hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc hợp lệ sẽ bị xử phạt hành chính lên tới 20 triệu đồng theo quy định mới. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dược, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng mua bán thuốc tùy tiện vẫn diễn ra phổ biến.

Theo quy định, các cơ sở bán lẻ thuốc chỉ được phép cung cấp thuốc kê đơn khi có đơn của bác sĩ, đồng thời phải lưu giữ hồ sơ liên quan theo đúng quy định. Trường hợp vi phạm, ngoài bị phạt tiền, cơ sở còn có thể bị áp dụng các biện pháp bổ sung như đình chỉ hoạt động trong thời gian nhất định.

Cơ quan chức năng cho biết việc siết chặt quy định nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh, vốn có thể gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe cộng đồng như kháng thuốc hoặc biến chứng nguy hiểm. Đồng thời, quy định cũng hướng đến nâng cao trách nhiệm của các nhà thuốc trong việc tuân thủ quy trình chuyên môn.

Việc tăng mức xử phạt được kỳ vọng sẽ tạo tính răn đe, góp phần lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh dược, bảo vệ an toàn cho người dân khi sử dụng thuốc.

Tin hot thị trường ngày 6/5: Bệnh viện thẩm mỹ Khơ Thị bị phạt vì loạt sai phạm về mỹ phẩm

Ảnh: Znews

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị do hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực mỹ phẩm. Cơ sở này bị phạt 95 triệu đồng khi bị phát hiện hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ đối với một số mỹ phẩm, đồng thời tự ý thay đổi nội dung đã công bố nhưng chưa được cơ quan chức năng chấp thuận. Ngoài ra, việc ghi nhãn hàng hóa cũng không đúng quy định.

Không chỉ dừng ở xử phạt tiền, cơ quan chức năng còn buộc cơ sở này thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm, chỉnh sửa nhãn trước khi lưu hành và nộp lại số tiền tương ứng với giá trị hàng hóa đã tiêu thụ trái quy định.

Cùng đợt kiểm tra, Sở Y tế TP.HCM cũng xử phạt Nhà thuốc Hữu Nghị 5 số tiền 17,5 triệu đồng vì hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Động thái này cho thấy cơ quan quản lý đang siết chặt kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực y tế và mỹ phẩm nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường làm đẹp và dược phẩm ngày càng phát triển phức tạp.

Tin hot thị trường ngày 6/5: Đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm tại các tỉnh, thành

Ảnh minh hoạ. Nguồn: BHT

Bộ Y tế đang đề xuất mô hình thành lập Sở An toàn thực phẩm tại các tỉnh, thành nhằm thống nhất đầu mối quản lý, khắc phục tình trạng phân tán hiện nay. Theo đó, công tác an toàn thực phẩm lâu nay do nhiều cơ quan cùng quản lý như y tế, nông nghiệp, công thương, dẫn đến chồng chéo, khó kiểm soát toàn diện.

Đề xuất này được xây dựng trên thực tiễn triển khai thí điểm tại TP.HCM, nơi đã thành lập Sở An toàn thực phẩm và bước đầu cho thấy hiệu quả trong quản lý, thanh tra và xử lý vi phạm. Mô hình một đầu mối giúp tăng tính chủ động, rút ngắn quy trình xử lý và nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Theo Bộ Y tế, việc nhân rộng mô hình sẽ góp phần kiểm soát chặt chẽ hơn chuỗi cung ứng thực phẩm, từ sản xuất đến tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp. Cùng với đó, các địa phương sẽ được trao thêm thẩm quyền, tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm.