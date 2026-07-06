Tin hot thị trường ngày 6/7: Sản xuất hơn 14.000 áo giả 11 thương hiệu nổi tiếng, hai vợ chồng bị khởi tố

Kiểm tra cơ sở kinh doanh do Phan Thị Hà Ly đứng tên tại phường Bảy Hiền, lực lượng chức năng thu giữ gần 10.000 áo thun thành phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Lacoste, Balenciaga, Burberry, Calvin Klein, GAP, New Era, Essentials, LV, Polo, Zara và Armani, cùng nhiều tem, nhãn mác và phương tiện phục vụ sản xuất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Đạo và Phan Thị Hà Ly để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp sau khi phát hiện đường dây sản xuất áo thun giả quy mô lớn.

Từ lời khai của các đối tượng, công an tiếp tục phát hiện hơn 4.000 áo giả đang được vận chuyển đi tiêu thụ và hàng trăm sản phẩm đang gia công tại một cơ sở may ở phường Tân Phú. Tổng cộng, 14.426 áo thun giả của 11 nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam đã bị thu giữ, với giá trị ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026, vợ chồng Đạo - Ly tổ chức sản xuất theo hình thức chia nhỏ nhiều công đoạn để che giấu hoạt động. Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan và khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn kênh mua sắm uy tín để tránh mua phải hàng giả.

Tin hot thị trường ngày 6/7: Thái Lan thừa hơn 183 tấn sữa tươi mỗi ngày

Ngành sữa Thái Lan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tiêu thụ sữa tươi nguyên liệu khi lượng thu mua sụt giảm, đẩy nhiều hợp tác xã vào khó khăn tài chính và đe dọa sinh kế của người chăn nuôi.

Theo Liên đoàn Hợp tác xã Sữa Thái Lan, các doanh nghiệp hiện chỉ thu mua 2.841,19 tấn sữa/ngày, tương đương 94% mức cam kết 3.024,53 tấn/ngày, khiến hơn 183 tấn sữa tươi mỗi ngày không có đơn vị thu mua. Trong khi đó, lượng sữa UHT tồn kho đã lên tới 235 triệu hộp, liên quan đến 25 hợp tác xã và một đơn vị thuộc Tổ chức Phát triển Chăn nuôi bò sữa Thái Lan.

Để giảm lượng sữa dư thừa, hơn 8.417 tấn sữa tươi đã được chuyển sang sản xuất phân bón sinh học. Đại diện Hội đồng Nông dân Quốc gia Thái Lan cũng kiến nghị Chính phủ mở rộng chương trình sữa học đường lên 365 ngày mỗi năm, tăng đối tượng thụ hưởng đến học sinh lớp 9 và tạm hoãn nhập khẩu sữa bột tách béo.

Theo Liên đoàn Hợp tác xã Sữa Thái Lan, việc thuế nhập khẩu sữa bột tách béo từ Australia và New Zealand giảm về 0% từ đầu năm 2026 theo các hiệp định thương mại tự do đã làm gia tăng sức ép cạnh tranh. Nếu không sớm có giải pháp hỗ trợ, hơn 50 hợp tác xã sữa có nguy cơ rơi vào khủng hoảng tài chính.

Tin hot thị trường ngày 6/7: Đà Nẵng đề xuất phát triển trường đua MotoGP, casino, bến du thuyền

Ảnh: TTO

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng vừa đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển ngành du lịch sau khi thành phố hợp nhất. Theo sở này, mặc dù lượng khách và doanh thu du lịch trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục tăng trưởng mạnh, Đà Nẵng vẫn thiếu các sản phẩm đủ sức hút đối với phân khúc khách cao cấp và khách siêu sang.

Để đa dạng hóa sản phẩm, sở đề xuất phát triển các loại hình du lịch gắn với tài nguyên thiên nhiên, di sản, văn hóa bản địa; đồng thời mở rộng du lịch MICE, du lịch cưới, du lịch y tế, du lịch sinh thái, du lịch ẩm thực và các sản phẩm thuộc công nghiệp văn hóa.

Đáng chú ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị thành phố có cơ chế thu hút đầu tư các sản phẩm phục vụ nhóm khách có mức chi tiêu cao như nghỉ dưỡng biển, du thuyền, thể thao giải trí biển, sân golf, trường đua công thức 1, thể thao điện tử, casino, trung tâm mua sắm miễn thuế, nhà hàng Michelin, khu vui chơi giải trí ban đêm cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, concert quy mô lớn.

Trong nhóm các dự án động lực, sở đề xuất thành phố sớm triển khai công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, tổ hợp pháo hoa quốc tế, tổ hợp du lịch đường thủy nội địa, bến du thuyền Tiên Sa và khu đô thị ESG giải trí, thể thao, sáng tạo, công nghệ xanh tại khu vực Nam Hội An, trong đó có trường đua MotoGP.

Danh mục đề xuất còn có các khu nghỉ dưỡng cao cấp, tổ hợp vui chơi giải trí, sân golf, nhà hát lớn, trung tâm hội nghị - triển lãm quy mô lớn, công viên chuyên đề và trung tâm mua sắm miễn thuế.