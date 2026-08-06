Tin hot thị trường ngày 6/8: Tiếp tục xác minh quảng cáo “retinol bọc vi nang” của mỹ phẩm Candid

Tin hot thị trường ngày 6/8: Hà Nội phạt gần 500 triệu đồng các vi phạm thương mại điện tử

Trong tháng 7/2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 12 vụ việc liên quan đến thương mại điện tử, với tổng số tiền phạt gần 497 triệu đồng. Trong đó, 10 vụ vi phạm trực tiếp trong lĩnh vực thương mại điện tử bị phạt 394 triệu đồng. Hai vụ khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trực tuyến bị phạt hơn 102 triệu đồng và tịch thu lượng lớn hàng hóa vi phạm.

Theo cơ quan quản lý, các đối tượng thường lợi dụng sàn thương mại điện tử và mạng xã hội để quảng cáo, chào bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Thông tin về người bán, địa điểm kinh doanh và kho chứa thường không được công khai đầy đủ, gây khó khăn cho việc xác minh, xử lý.

Lực lượng chức năng cũng tiếp nhận phản ánh về dấu hiệu kinh doanh thực phẩm giả mạo nhãn hiệu trên sàn trực tuyến và chuyển cơ quan có thẩm quyền xác minh.

Ngoài thương mại điện tử, nhiều vụ hàng giả quy mô lớn được phát hiện, gồm gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple và 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da giả nhãn hiệu BANOBAGI.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội xử lý 20 vụ, phạt hơn 703 triệu đồng.

Tin hot thị trường ngày 6/8: Gỡ sản phẩm Slimaura Care x3 trên Shopee, Lazada

Slimaura Care x3 trên Shopee trước khi bị gỡ bỏ.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu Shopee và Lazada ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm thực phẩm chức năng Slimaura Care x3.

Qua hậu kiểm, cơ quan này phát hiện sản phẩm đang được quảng cáo, kinh doanh trên hai sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, kết quả tra cứu cho thấy Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 838/2024/ĐKSP ngày 23/2/2024 cho Slimaura Care x3 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Slimaura Care Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo tới các sàn, gian hàng ngừng kinh doanh sản phẩm, gỡ bỏ nội dung vi phạm và xử lý theo quy định.

Shopee và Lazada được yêu cầu rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, chỉ cho phép bán sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc công khai trên hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm.

Hai sàn phải báo cáo kết quả xử lý trước ngày 7/8/2026. Theo ghi nhận sáng 6/8, sản phẩm đã được gỡ khỏi Shopee, Lazada.

Tin hot thị trường ngày 6/8: Tiếp tục xác minh quảng cáo “retinol bọc vi nang” của mỹ phẩm Candid

Sở Y tế TP.HCM tiếp tục rà soát nội dung quảng cáo sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment của Công ty Cổ phần Skinetiq sau những tranh luận trên mạng xã hội.

Cơ quan này yêu cầu Skinetiq báo cáo, giải trình và cung cấp tài liệu chứng minh cho các nội dung quảng cáo như “công nghệ bọc retinol đa lớp”, “retinol có công nghệ bọc vi nang”. Doanh nghiệp đồng thời phải gửi danh sách sản phẩm sử dụng nội dung trên cùng phạm vi, thời gian và hình thức quảng cáo.

Sở Y tế sẽ đối chiếu hồ sơ để đánh giá tính xác thực, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Cơ quan quản lý nhấn mạnh thông tin quảng cáo mỹ phẩm phải trung thực, chính xác, có căn cứ và không gây hiểu nhầm về tính năng, công dụng hoặc chất lượng sản phẩm.

Trước đó, kết quả kiểm nghiệm chưa phát hiện Candid 0,5% Retinol Treatment vi phạm về chất lượng. Doanh nghiệp cũng đã cung cấp hồ sơ của nhà sản xuất liên quan đến công nghệ “vi nang đa lớp”.

Tuy nhiên, Skinetiq từng bị xử phạt hành chính do thay đổi địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng chưa báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Sở Y tế cho biết kết quả rà soát quảng cáo lần này sẽ được công khai theo quy định.