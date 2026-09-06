Tin hot thị trường ngày 6/9: Một phòng khám nha khoa bị tước phép vì dùng người không có chứng chỉ

Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP HCM công bố Quyết định xử phạt Nha khoa Tuyết Chinh ở phường Hạnh Thông.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn của Hộ kinh doanh Nha khoa Tuyết Chinh, phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt trên đường Trần Thị Nghỉ, cũng bị tước chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng.

Theo quyết định, cơ sở sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép, trừ trường hợp cấp cứu. Phòng khám không bảo đảm một số điều kiện hoạt động theo giấy phép, không lập hồ sơ bệnh án theo quy định, quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh nhưng thiếu nội dung về phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Cơ sở này sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép, trừ trường hợp cấp cứu. Người hành nghề tại đây không có biển tên, không bảo đảm một số điều kiện hoạt động theo giấy phép. Phòng khám không lập hồ sơ bệnh án theo quy định và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh nhưng thiếu nội dung về phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Trước đó, ngày 26/8, bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, 41 tuổi, chủ phòng khám, bị TAND khu vực 7, TP HCM phạt 2 năm tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng và phải bồi thường cho bị hại.

Tin hot thị trường ngày 6/9: Cảnh báo thuốc Getino-B Tablets 300mg trị viêm gan B nghi ngờ giả

Ngày 5/9, Phòng Nghiệp vụ dược thuộc Sở Y tế TP.HCM phát cảnh báo thuốc Getino-B Tablets 300mg, số lô 664F44 nghi ngờ giả. Trước đó, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành công văn về việc kiểm tra việc lưu hành thuốc Getino-B Tablets 300mg nghi ngờ giả.

Theo thông tin từ Cục Quản lý dược, sản phẩm Getino-B Tablets 300mg, số lô 664F44 được khách hàng mua trên địa bàn TP.HCM, cụ thể 4 hộp tại nhà thuốc Nhị Trưng, địa chỉ 362 Hai Bà Trưng, phường Tân Định.

Sau khi tiến hành kiểm tra mẫu thuốc này với mẫu của thuốc Getino-B Tablets 300mg, số lô 664F44 được lưu tại cơ sở sản xuất, công ty khẳng định mẫu thuốc bán tại nhà thuốc nêu trên không phải sản phẩm do Công ty Getz Pharma (Pvt) Ltd sản xuất và nghi ngờ đây là thuốc giả.

Báo cáo điều tra mẫu nghi ngờ của thuốc cho thấy nội dung, kiểu chữ, khoảng cách giữa các hàng và căn chỉnh chữ của mẫu nghi ngờ có khác biệt so với mẫu đã được duyệt cho sản xuất. Nhiều nội dung trên toa tiếng Việt nhưng thể hiện tiếng Anh không đúng với mẫu thật...

Sở Y tế TP.HCM đề nghị các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không mua bán, sử dụng sản phẩm có dấu hiệu khác với thuốc chính hãng; rà soát, biệt trữ và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nghi ngờ.

Đồng thời kiểm tra toàn bộ danh mục thuốc đang kinh doanh, sử dụng tại đơn vị; không kinh doanh, sử dụng thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc chưa được phép lưu hành, thuốc không đạt chất lượng.

Tin hot thị trường ngày 6/9: Thịt heo nhập khẩu rẻ hơn nhiều nội địa

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập 112.090 tấn thịt heo tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 185,54 triệu USD. Lượng nhập tăng 27,1%, nhưng giá trị giảm 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam nhập thịt heo từ 19 thị trường, trong đó Brazil chiếm 44,5% tổng lượng, tiếp đến là Nga, Tây Ban Nha, Đức và các thị trường khác.

Giá nhập khẩu bình quân chỉ khoảng 1.638 USD một tấn, tương đương 43.000 đồng một kg, giảm 38,4% so với cùng kỳ năm 2025. Mức này thấp hơn khoảng 25-28% so với giá heo hơi trong nước và thấp hơn đáng kể giá thịt heo pha lóc, hiện phổ biến 70.000-145.000 đồng một kg.

Giá heo nhập khẩu giảm mạnh, theo các doanh nghiệp nhập khẩu, là do nguồn cung trên thế giới dồi dào. Brazil, chiếm 44,5% tổng lượng thịt heo Việt Nam nhập khẩu trong 7 tháng, là nguồn cung lớn nhất và có lợi thế về chi phí sản xuất.

Theo USDA, sản lượng thịt heo Brazil năm 2026 được dự báo đạt 4,9 triệu tấn, tăng 3%, nhờ nguồn thức ăn dồi dào và nhu cầu quốc tế tăng. Nước này đứng đầu thế giới về sản xuất đậu tương, với sản lượng niên vụ 2025-2026 chiếm khoảng 42% toàn cầu; nguồn cung ngô cũng dồi dào, giá tháng 3 giảm 21% so với cùng kỳ 2025, góp phần giảm chi phí đầu vào chăn nuôi.