Tin hot thị trường ngày 7/11: Bắt giữ 25 kg cần sa, hàng trăm cây thuốc lá nung nóng ở sân bay Nội Bài
PV(tổng hợp)
07/11/2026 11:36 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 7/11 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Hà Nội xử lý hơn 4.200 vụ vi phạm hàng hóa trong 10 tháng; 25 kg cần sa, hàng trăm cây thuốc lá nung nóng bị bắt giữ ở sân bay Nội Bài; Hà Nội dự kiến di dời cư dân khỏi 246 căn hộ ở Kim Văn - Kim Lũ…
Tin hot thị trường ngày 7/11: 25 kg cần sa, hàng trăm cây thuốc lá nung nóng bị bắt giữ ở sân bay Nội Bài
Sáng 6/11, Cục Hải quan cho biết hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện hai vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép thuốc lá nung nóng và thảo mộc nghi là cần sa qua cửa khẩu.
Trong tháng 10, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro và phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý ký gửi, lực lượng Hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn đối với 4 hành khách tại khu vực cửa hải quan số 6 và số 7, Nhà ga hành khách quốc tế T2.
Qua kiểm tra thực tế hành lý, lực lượng chức năng phát hiện các hành khách mang theo thuốc lá nung nóng nhãn hiệu TEREA, không thực hiện khai báo theo quy định.Tổng số tang vật thu giữ gồm hơn 400 cây thuốc lá nung nóng.
Tin hot thị trường ngày 7/11: Hà Nội xử lý hơn 4.200 vụ vi phạm hàng hóa trong 10 tháng
Thông tin về kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường, ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết, trong 10 tháng năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã thực hiện 4.791 vụ kiểm tra, gồm 121 vụ theo kế hoạch định kỳ, 4.658 vụ đột xuất và 12 vụ chuyên đề.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 4.201 vụ vi phạm. Trong đó, có 1.304 vụ phối hợp với cơ quan công an, 38 vụ phối hợp với các cơ quan khác và chuyển 81 vụ sang cơ quan điều tra.
Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 66 tỉ đồng; tiền bán hàng hóa tịch thu hơn 10 tỉ đồng; tiền thu nộp bất hợp pháp hơn 841 triệu đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu hơn 15 tỉ đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy và khắc phục hậu quả hơn 44 tỉ đồng.
Bên cạnh công tác kiểm soát thị trường, Sở Công Thương Hà Nội đang phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu mua sắm, phục vụ nhu cầu của người dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.
Thành phố khuyến khích doanh nghiệp tổ chức các điểm bán hàng, chuyến bán hàng phục vụ Tết tại xã, phường và khu công nghiệp; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với hệ thống phân phối, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về các sự kiện mua sắm.
Tin hot thị trường ngày 7/11: Hà Nội dự kiến di dời cư dân khỏi 246 căn hộ ở Kim Văn - Kim Lũ
Ngày 5/11, UBND phường Định Công tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xử lý vi phạm tại các dự án nhà ở thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh, do ông Lê Thanh Thản làm đại diện pháp luật hoặc chủ sở hữu.
Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh cho biết 4 tòa chung cư CT11, CT12A, CT12B và CT12C tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ có 4 nhóm vi phạm. Trong đó, tầng một được sử dụng sai mục đích. Diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 vốn dành cho thương mại, dịch vụ, nhà trẻ và sinh hoạt cộng đồng đã bị chuyển thành căn hộ ở. Từ tầng 4 trở lên, chủ đầu tư còn tự ý thay đổi cơ cấu diện tích căn hộ. Những vi phạm này làm tăng quy mô dân số, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật và xã hội.
Qua rà soát ban đầu, 246 căn hộ rộng 43-74 m2 thuộc diện dự kiến phải di dời cư dân để khắc phục vi phạm. "Quan điểm của thành phố và phường là xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời bảo đảm tối đa quyền lợi và an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng", ông Tuấn Anh nói.
Các phương án đang được xem xét gồm chủ đầu tư thỏa thuận chi trả tiền và hỗ trợ chi phí di chuyển; bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà cho những hộ có nguyện vọng; người dân nhận tiền để tự tìm nơi ở mới hoặc đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội.
Diện tích sau khi di dời cư dân dự kiến được ưu tiên phục vụ sinh hoạt cộng đồng, bố trí các dịch vụ thương mại và tiện ích cho người dân tại các tòa nhà.
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