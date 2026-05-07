Tin hot thị trường ngày 7/5: Phạt 12 triệu đồng cơ sở kinh doanh 400 lít rượu không rõ nguồn gốc

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình vừa xử phạt một hộ kinh doanh 12 triệu đồng do buôn bán 400 lít rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Vụ việc được phát hiện khi Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp công an địa phương kiểm tra cơ sở tại phường Phủ Lý.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số rượu không có nhãn hàng hóa, không thể hiện thông tin về nơi sản xuất, thành phần, ngày sản xuất hay hạn sử dụng. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, đồng thời thiếu các giấy tờ liên quan đến điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngoài xử phạt tiền, cơ quan chức năng buộc tiêu hủy toàn bộ 400 lít rượu vi phạm nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, rượu bia, bánh kẹo… để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tin hot thị trường ngày 7/5: Quán bia phố cổ bị phạt 50 triệu vì giấy phép an toàn thực phẩm hết hạn

Một quán bia tại khu phố cổ Hà Nội vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 50 triệu đồng do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cụ thể, cơ sở kinh doanh này có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hạn, vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Thông tin được đưa ra trong báo cáo của chính quyền địa phương về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn. Riêng trong tháng 4/2026, lực lượng chức năng đã xử phạt 3 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm với tổng số tiền 56 triệu đồng. Ngoài quán bia bị phạt nặng nhất, một số cơ sở khác cũng bị xử lý do không đảm bảo vệ sinh trong chế biến, như không sử dụng găng tay khi tiếp xúc thực phẩm, để thức ăn không che đậy hoặc có côn trùng xâm nhập.

Cơ quan chức năng yêu cầu các cơ sở vi phạm nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, đồng thời tăng cường tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Động thái này nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh ăn uống tại khu vực trung tâm, nơi tập trung đông du khách, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tin hot thị trường ngày 7/5: Từ 25/5, doanh nghiệp phải đóng tiền tái chế rác theo lượng thải

Ảnh minh hoạ

Từ ngày 25/5/2026, quy định mới về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì (EPR) chính thức có hiệu lực, yêu cầu doanh nghiệp phải tái chế hoặc đóng góp tài chính tương ứng với lượng chất thải đưa ra thị trường. Theo đó, các nhà sản xuất, nhập khẩu thuộc nhóm sản phẩm, bao bì bắt buộc phải thực hiện tái chế theo tỷ lệ quy định; nếu không tự tổ chức tái chế, doanh nghiệp phải nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Mức đóng góp được tính theo công thức dựa trên khối lượng sản phẩm, bao bì và định mức chi phí tái chế. Doanh nghiệp phải kê khai trước ngày 1/4 và hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 20/4 hằng năm.

Quy định này nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm áp lực rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp bày tỏ lo ngại chi phí gia tăng, nhất là với nhóm sản xuất, nhập khẩu quy mô lớn.

Cơ quan quản lý cho biết, doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn: tự tái chế, thuê đơn vị tái chế hoặc đóng góp tài chính. Việc áp dụng EPR được kỳ vọng sẽ thay đổi hành vi sản xuất theo hướng thân thiện môi trường, đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.