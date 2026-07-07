Tin hot thị trường ngày 7/7: Đài Loan thu hồi khẩn dầu đậu nành chứa chất gây ung thư vượt chuẩn

Minh họa tế bào ung thư. Ảnh: Pexels

Cơ quan Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa yêu cầu thu hồi khẩn một lô dầu đậu nành của hãng Chung Lien Oils sau khi phát hiện hàm lượng benzopyrene (BaP) - chất gây ung thư nhóm 1 - lên tới 8,1 μg/kg, cao gấp hơn 4 lần mức giới hạn cho phép là 2,0 μg/kg. Lô hàng mang số hiệu 315-1150404, sản xuất ngày 4/4, đã được cung ứng cho ba thương hiệu lớn là Taishan, Fushou và Fuma trước khi bị phát hiện.

Nhà chức trách đã công bố danh sách 257 doanh nghiệp và hơn 100 trường học từng sử dụng nguồn dầu này, đồng thời đình chỉ hoạt động nhà máy của Chung Lien Oils để điều tra nguyên nhân. Theo TFDA, nguyên liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn nhưng độc tố có thể phát sinh trong quá trình chế biến ở nhiệt độ cao.

Các chuyên gia cho biết benzopyrene là hợp chất được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung thư, song nguy cơ chủ yếu xuất hiện khi phơi nhiễm kéo dài. Người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra mã lô sản phẩm, hạn chế sử dụng thực phẩm cháy khét hoặc chiên đi chiên lại nhiều lần. Doanh nghiệp chậm thu hồi hoặc che giấu thông tin có thể bị phạt tới 3 triệu Đài tệ (khoảng 2,4 tỷ đồng).

Tin hot thị trường ngày 7/7: Gần 1.600 điểm bán xăng E5 trên toàn quốc

Sau hơn một tháng triển khai trên phạm vi toàn quốc, xăng sinh học E10 đang chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường với tỷ lệ tiêu thụ hơn 94%. Hiện hơn 17.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã chuyển sang kinh doanh xăng E10.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân vẫn muốn tiếp tục sử dụng xăng E5, cả nước vẫn có gần 1.600 cửa hàng duy trì bán loại nhiên liệu này.

Người dân tại các tỉnh thành có thể sử dụng ứng dụng "Quanh tôi" lựa chọn bộ lọc riêng cho xăng E5 RON 92 kèm địa phương cụ thể. Sau khi kích hoạt tính năng này, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các cửa hàng còn kinh doanh mặt hàng xăng E5 cùng khoảng cách, địa chỉ, giá bán và chức năng chỉ đường.

Nguồn cung xăng sinh học trong tháng 6, gồm cả E5 và E10, về cơ bản đầy đủ, không bị gián đoạn và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Theo thông tin được cập nhật trên ứng dụng, tại các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 55 cửa hàng bán xăng E5 RON 92, Hà Nội tăng lên gần 40 cửa hàng.

Hiện có 4/8 thương nhân được cấp phép pha chế, phối trộn xăng E5 và 11/26 thương nhân đầu mối cung ứng mặt hàng này. Từ ngày 1-28/6, lượng tiêu thụ xăng E5 đạt khoảng 56 triệu lít, chiếm 5,71% tổng lượng xăng sinh học tiêu thụ.

Tin hot thị trường ngày 7/7: Đề xuất kiểm tra VNeID khi nghi ngờ người dưới 18 tuổi mua thuốc lá

Bộ Y tế đề xuất người bán thuốc lá kiểm tra căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID nếu nghi ngờ người mua chưa đủ 18 tuổi. Nội dung này được đưa ra tại Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tổ chức ngày 6/7.

Theo dự thảo, các cơ sở bán lẻ phải treo biển "không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi", đồng thời kiểm tra giấy tờ tùy thân trong trường hợp cần thiết. Bộ Y tế cho biết khảo sát năm 2024 cho thấy 30,5% chủ cửa hàng thừa nhận từng bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi.

Dự thảo cũng đề xuất cấm hoàn toàn việc trưng bày sản phẩm và hình ảnh thuốc lá tại điểm bán, thay cho quy định hiện hành chỉ giới hạn số lượng được trưng bày. Theo Bộ Y tế, có 40,9% cửa hàng bán lẻ vẫn vi phạm quy định hiện nay.

Bộ Y tế nhận định việc siết quản lý sẽ góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc và chi phí y tế. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 100.000 ca tử vong liên quan đến thuốc lá, trong khi thiệt hại kinh tế do thuốc lá ước khoảng 108.000 tỷ đồng, tương đương 1,14% GDP năm 2022. Dự thảo luật dự kiến được Quốc hội xem xét vào tháng 10/2026.