Tin hot thị trường ngày 7/8: Pha thuốc tân dược vào “Đông y gia truyền” để bán
P.V (tổng hợp)
07/08/2026 9:04 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 7/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Giá xăng dầu đồng loạt giảm; 3,5 tấn kem dưỡng trắng đựng trong thùng carton bị tạm giữ; Khởi tố hai người pha thuốc tân dược vào “Đông y gia truyền”…
Tin hot thị trường ngày 7/8: 3,5 tấn kem dưỡng trắng đựng trong thùng carton bị tạm giữ
Công an xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra đột xuất một kho hàng trên địa bàn, phát hiện gần 3,5 tấn kem dưỡng trắng da toàn thân không có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định.
Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1,5 tấn kem màu vàng và gần 2 tấn kem màu trắng được chứa trong 80 thùng carton, với tổng trị giá ước tính hơn 42 triệu đồng. Ngoài ra, tại kho còn có nhiều nguyên liệu và thiết bị phục vụ sản xuất mỹ phẩm như dầu paraffin, máy đóng gói, máy bơm kem và bồn inox.
Theo xác minh ban đầu, chủ cơ sở là ông T.V.H thuê địa điểm này để tự pha chế, sản xuất kem dưỡng trắng đưa ra thị trường. Toàn bộ số mỹ phẩm đều không có phiếu công bố sản phẩm, không đủ điều kiện lưu hành theo quy định.
Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ gần 3,5 tấn mỹ phẩm cùng nguyên liệu, máy móc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ quy trình sản xuất, nguồn nguyên liệu và phạm vi tiêu thụ. Vụ việc tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin hot thị trường ngày 7/8: Khởi tố hai người pha thuốc tân dược vào “Đông y gia truyền”
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Quang Phước và Bùi Thị Tiết về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024, Phước cho rằng thuốc Đông y bán chậm do tác dụng không nhanh nên mua nhiều loại thuốc tân dược chứa Paracetamol, Prednisolone cùng các thành phần giảm đau khác để pha trộn vào bột thảo dược.
Sau khi quen Tiết tại Hội thầy thuốc Đông y, Phước hướng dẫn người này thu mua, phơi khô và nghiền thảo dược. Hai người bị cáo buộc pha trộn theo tỷ lệ 100 gram thuốc Đông y với ba viên thuốc có thành phần giảm đau, sau đó đóng gói, dán nhãn thuốc có nguồn gốc thảo dược để bán cho người bệnh.
Khám xét nơi ở và làm việc của Phước, lực lượng chức năng thu giữ 2.772 gói mang nhãn “Đông y gia truyền” cùng nhiều thuốc hóa dược, tân dược. Tại cơ sở của Tiết, cảnh sát thu giữ thêm 3.000 gói thuốc “Bách bệnh”, máy nghiền, máy ép nhiệt, tem nhãn và sổ sách bán hàng.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định.
Tin hot thị trường ngày 7/8: Giá xăng dầu đồng loạt giảm
Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều hành 6/8, giá xăng dầu đồng loạt giảm.
Cụ thể, trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 535 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 80 đồng/lít; cuối cùng dầu mazut 180CST 3.5S giảm 87 đồng/kg.
Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước: Xăng E5RON92: không cao hơn 21.728 đồng/lít; Xăng E10RON95-III: không cao hơn 22.324 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 27.544 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.391 đồng/kg.
Như vậy, giá xăng dầu đã quay đầu giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.
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