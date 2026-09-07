Tin hot thị trường ngày 7/9: Xử phạt hộ kinh doanh sau vụ bán 2 đôi giày “hiệu” giá rẻ

Ảnh: Dân Trí

Ngày 6/9, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng quản lý thị trường thuộc đơn vị đã xử phạt hộ kinh doanh Sport Market (địa chỉ số 03 Trần Quang Khải, phường Nha Trang) 50 triệu đồng về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; buộc tiêu hủy 180 đôi giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas.

Trước đó, chị L.T.T. (ngụ phường Nha Trang) phản ánh, qua quảng cáo của một số blogger/KOL nổi tiếng tại Nha Trang, chị tin tưởng đến cửa hàng Sport Market mua 2 đôi giày, gồm một đôi Nike và một đôi Adidas, để gửi tặng bạn trai ở Nga.

Sau đó, 2 đôi giày được gửi sang Nga. Tại đây, người có chuyên môn kiểm tra và xác định sản phẩm là hàng giả, không phải hàng chính hãng của Nike và Adidas.

Khi liên hệ với cửa hàng để phản ánh sự việc, chị T. cho biết cửa hàng từ chối giải quyết với lý do không có hóa đơn, không nhận lại hàng và hoàn tiền. Sau đó, chị T. gửi đơn phản ánh đến cơ quan chức năng, đề nghị kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa tại cửa hàng và làm rõ việc quảng cáo sản phẩm của các Blogger/KOL.

Tiếp nhận thông tin, Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương) đã xác minh và phát hiện hộ kinh doanh Sport Market đang kinh doanh giày gắn nhãn hiệu Nike, Adidas giả mạo. Trên cơ sở kết quả xác minh, Đội Quản lý thị trường số 1 đã xử phạt hộ kinh doanh Sport Market 50 triệu đồng và buộc tiêu hủy 180 đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas.

Tin hot thị trường ngày 7/9: Chủ cửa hàng bán 458 đôi giày giả Nike, Adidas bị truy tố

Ảnh minh họa

VKSND khu vực 2 - Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đình Quý (30 tuổi, trú tại xã Tây Phương, Hà Nội) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 1/2026, Công an phường Láng phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra cửa hàng Copsneaker tại số 161 phố Chùa Láng, do Quý làm chủ.

Lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang kinh doanh 458 đôi giày mang nhãn hiệu Nike và Adidas, gồm các mẫu Air Jordan, Air Force 1 và Samba. Tổng trị giá hàng hóa hơn 340 triệu đồng. Toàn bộ số giày trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và được xác định là hàng giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Quý khai bắt đầu kinh doanh giày từ tháng 7/2024. Nguồn hàng được bị can tìm mua thông qua các hội nhóm trên Facebook rồi yêu cầu người bán chuyển đến cửa hàng. Do chỉ liên hệ qua mạng xã hội, Quý không biết thông tin cụ thể của những người cung cấp.

Để phục vụ việc kinh doanh, Quý thuê 3 nhân viên bán thời gian, đồng thời quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội, TikTok và website Copsneaker.vn. Khi có đơn, các nhân viên sẽ đóng gói và giao hàng cho khách.

Quý thừa nhận số giày Nike, Adidas được bán tại cửa hàng không phải hàng chính hãng. Khi tư vấn, bị can giới thiệu đây là hàng “copy 1:1”, “fake chất lượng cao”, có giá rẻ hơn sản phẩm chính hãng khoảng 2-3 lần. Ngoài ra, Quý còn đăng giá bán cao trên website rồi áp dụng chương trình giảm giá nhằm thu hút khách hàng. Sau khi trừ chi phí quảng cáo, thuê mặt bằng, nhân viên và vận chuyển, Quý thu lợi khoảng 100 triệu đồng.

Tin hot thị trường ngày 7/9: Mua nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm lệ phí trước bạ

Theo Thông tư 117/2026/TT-BTC và Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, người dân khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng có thể được hưởng ưu đãi giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ. Chính sách được áp dụng đến hết ngày 28/2/2027, với mức giảm tối đa 12,65 triệu đồng mỗi lần.

Theo mức thu thông thường quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP là 0,5%, người đáp ứng đủ điều kiện sẽ chỉ phải nộp lệ phí trước bạ tương đương 0,45% giá trị tính lệ phí.

Để được hưởng chính sách, người mua phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện khai, nộp lệ phí trước bạ hoàn toàn bằng phương thức điện tử. Đồng thời, mã số thuế cá nhân cùng thông tin về nhà, đất phải được tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, người dân cần hoàn tất việc tích hợp 5 nhóm thông tin cơ bản gồm giấy khai sinh, thông tin thanh toán, an sinh xã hội, số điện thoại di động và sổ sức khỏe điện tử.

Chẳng hạn, với một bất động sản có giá tính lệ phí trước bạ là 2 tỷ đồng, mức lệ phí thông thường 0,5% tương ứng 10 triệu đồng. Nếu đủ điều kiện hưởng ưu đãi, số tiền phải nộp giảm xuống còn 9 triệu đồng, tức tiết kiệm 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ được áp dụng một lần trong năm và số tiền được giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở hiện hành 2,53 triệu đồng/tháng, mức giảm tối đa là 12,65 triệu đồng.

Trường hợp người dân đồng thời thuộc nhiều diện được hưởng chính sách ưu đãi, nguyên tắc áp dụng là lựa chọn mức ưu đãi cao nhất. Chính sách được áp dụng từ nay đến hết ngày 28/2/2027, vì vậy người mua, nhận chuyển nhượng nhà đất trong thời gian này cần kiểm tra kỹ các điều kiện trước khi thực hiện thủ tục để không bỏ lỡ khoản tiết kiệm.