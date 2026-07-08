Tin hot thị trường ngày 8/7: Đề xuất nâng tiền đặt trước đấu giá đất lên tối thiểu 20%

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tư pháp nghiên cứu nâng mức tiền đặt trước tối thiểu khi đấu giá quyền sử dụng đất giao đất ở cho cá nhân từ 10% lên 20%, thay vì khung 10% - 50% như hiện nay. Nội dung được nêu tại Thông báo số 344/TB-VPCP về kết luận cuộc họp đối với dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tư pháp phải tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, đánh giá kỹ tác động của quy định mới và báo cáo Chính phủ trước ngày 10/7/2026. Việc nâng mức đặt trước được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng bỏ cọc, nâng cao trách nhiệm của người tham gia đấu giá.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp được giao rà soát, bổ sung quy định về đấu giá các loại tài sản mới trong nền kinh tế số, quyền khai thác, quyền thu phí và các dự án BOT, đồng thời hoàn thiện cơ chế đấu giá trực tuyến, tăng cường minh bạch, bảo vệ người mua ngay tình và giảm chi phí tuân thủ. Dự thảo luật cũng được yêu cầu bảo đảm tính thống nhất với các văn bản hướng dẫn, tránh phát sinh khoảng trống pháp lý khi có hiệu lực.

Tin hot thị trường ngày 8/7: Miễn thuế chuyển nhượng chứng chỉ quỹ nắm giữ trên 2 năm

Từ ngày 1/7, nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ mở trên 2 năm sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng, theo quy định mới của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trước đây, khoản chuyển nhượng này chịu thuế 0,1% trên giá trị bán, không phân biệt thời gian nắm giữ.

Bên cạnh đó, thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức từ quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư bất động sản cũng được giảm một nửa, từ 5% xuống còn 2,5%. Chính sách được kỳ vọng khuyến khích người dân đầu tư dài hạn, góp phần tạo nguồn vốn ổn định cho thị trường vốn và giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Theo Bộ Tài chính, hiện Việt Nam có 43 công ty quản lý quỹ, quản lý khối tài sản hơn 800.000 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với năm 2014. Trong Đề án phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán, Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến năm 2030 có 500 quỹ đầu tư và 2,5 triệu nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ, hướng tới hình thành văn hóa đầu tư dài hạn và chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Tin hot thị trường ngày 8/7: EU triệt phá đường dây tuồn 200.000 bao cao su giả từ Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) vừa triệt phá một đường dây nhập khẩu hơn 200.000 chiếc bao cao su giả có nguồn gốc từ Trung Quốc, được khai báo gian là "đồ chơi" để qua mặt cơ quan hải quan và né các quy định kiểm định chất lượng.

Theo Văn phòng Chống gian lận của Liên minh châu Âu (OLAF), số hàng này không trải qua các tiêu chuẩn bắt buộc đối với thiết bị y tế như kiểm soát vi sinh, độ bền chống rò rỉ, khả năng tương thích sinh học, kích thước và thời hạn sử dụng. Lô hàng trị giá hơn 200.000 euro bị phát hiện tại Romania, Serbia và Tây Ban Nha, với bao bì giả mạo logo của một thương hiệu bao cao su nổi tiếng.

Lãnh đạo OLAF cảnh báo bao cao su giả tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe vì chưa được kiểm nghiệm và không bảo đảm an toàn. Cơ quan này chưa công bố thương hiệu bị làm giả cũng như số lượng sản phẩm đã được tiêu thụ do việc truy vết hàng giả rất phức tạp.

Qua phối hợp với cơ quan chức năng Trung Quốc, phía châu Âu đã xác định được đơn vị xuất khẩu liên quan và đang tiếp tục điều tra để xử lý đường dây này.