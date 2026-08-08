Tin hot thị trường ngày 8/8: Hơn 53.000 phụ tùng có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu
P.V (tổng hợp)
08/08/2026 8:48 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 8/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: 50 cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm mít, sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc; Hơn 53.000 phụ tùng có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu; 787 doanh nghiệp thủy sản Việt được phép xuất khẩu sang Đài Loan…
Tin hot thị trường ngày 8/8: 50 cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm mít, sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc
Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (Bộ NN&MT) vừa có Công văn thông báo danh sách cập nhật 50 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và chất màu Vàng O đối với mít, sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc.
Cụ thể, 50 cơ sở kiểm nghiệm tập trung tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó, 47 cơ sở được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi; 39 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu chất màu Vàng O; một số cơ sở được GACC chấp nhận kiểm nghiệm cả hai chỉ tiêu.
TP.HCM là địa phương tập trung nhiều cơ sở kiểm nghiệm với 19 cơ sở, tiếp đến là thành phố Hà Nội và Cần Thơ, mỗi địa phương có 8 cơ sở; Lâm Đồng có 3 cơ sở; Đắk Lắk và Bắc Ninh mỗi địa phương có 2 cơ sở.
Cũng theo Bộ NN&MT cả nước hiện có khoảng 192.000ha trồng sầu riêng. Năm 2025, sản lượng đạt khoảng 1,8 triệu tấn và dự kiến năm 2026 sẽ tăng lên từ 2 triệu đến 2,1 triệu tấn.
Sầu riêng Việt Nam hiện đã có mặt 28 thị trường trên thế giới. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy dư địa phát triển của ngành hàng này còn rất lớn, tuy nhiên, sản lượng tăng nhanh cũng đặt ra áp lực không nhỏ về thị trường và chất lượng.
Tin hot thị trường ngày 8/8: 787 doanh nghiệp thủy sản Việt được phép xuất khẩu sang Đài Loan
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa cập nhật danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường này, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP).
Sau quá trình rà soát, TFDA chấp thuận bổ sung 12 doanh nghiệp; điều chỉnh thông tin của 10 cơ sở, trong đó một doanh nghiệp được khôi phục tư cách xuất khẩu; đồng thời xóa tên bốn doanh nghiệp khỏi danh sách.
Với đợt cập nhật có hiệu lực từ ngày 29/7/2026, tổng số doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu sang Đài Loan tăng lên 787 đơn vị.
Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng TFDA cập nhật danh sách. Kết quả này được đánh giá là sản phẩm của quá trình phối hợp giữa cơ quan chức năng hai bên trong việc quản lý thông tin doanh nghiệp trên hệ thống số hóa thực phẩm nhập khẩu, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.
Việc định kỳ rà soát danh sách nhằm bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, đây là cơ sở giúp doanh nghiệp Việt Nam duy trì xuất khẩu ổn định và mở rộng thị phần thủy sản tại Đài Loan.
Tin hot thị trường ngày 8/8: Hơn 53.000 phụ tùng có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu
Từ hoạt động rà soát quảng cáo trên các website thương mại điện tử, lực lượng quản lý thị trường phát hiện hơn 53.000 phụ tùng ô tô mang nhãn hiệu Asahi có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Hòa Thắng Group và Hộ kinh doanh Phụ tùng ô tô Phát Đạt tại Hà Nội. Hàng hóa được phát hiện gồm lọc dầu hộp số, lọc dầu động cơ, má phanh, lọc gió điều hòa, lọc gió động cơ và lọc nhiên liệu.
Trên các website kinh doanh, một số sản phẩm được quảng cáo là phụ tùng thay thế cho các nhãn hiệu. Tuy nhiên, đại diện xác nhận không có quan hệ với Hòa Thắng Group, đồng thời không cho phép doanh nghiệp sử dụng thông tin liên quan đến nhãn hiệu của mình để quảng cáo.
Đại diện doanh nghiệp thừa nhận tự in nhãn phụ và đăng nội dung có thể gây nhầm lẫn.
Cơ quan chức năng xác định vụ việc có nhiều dấu hiệu vi phạm về hàng hóa, quảng cáo, thương mại điện tử và sở hữu trí tuệ. Tổng tiền phạt cùng khoản thu lợi bất hợp pháp được tính sơ bộ khoảng 550 triệu đồng.
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