Tin hot thị trường ngày 8/9: Huy động vốn trái phép cho dự án nhà ở có thể bị phạt tới 300 triệu đồng

Tin hot thị trường ngày 8/9: Hà Nội siết kiểm tra hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc dịp Trung thu

Ảnh minh họa. Nguồn: QLTT Hà Nội

Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong tháng 9/2026, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn và nhóm hàng có nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận và chuyển phát hàng hóa lớn sẽ được giám sát chặt. Nhóm mặt hàng trọng tâm gồm hàng tiêu dùng thiết yếu, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, hàng cấm, hàng nhập lậu và những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử cũng tiếp tục được chú ý. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường hậu kiểm, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời giám sát các cửa hàng, cơ sở kinh doanh từng có dấu hiệu vi phạm.

Dịp Tết Trung thu, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu do nhu cầu bánh kẹo, nước giải khát tăng cao. Trước đó, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với lực lượng công an thu giữ hơn 2.100 bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ.

Tin hot thị trường ngày 8/9: Phát hiện kho hàng hơn 144.000 mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung không hóa đơn

Đội Quản lý thị trường số 17, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại xã Sóc Sơn phát hiện hơn 144.000 mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung và hàng tiêu dùng không có hóa đơn, chứng từ.

Cụ thể, trong ngày 20/8, đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 17 đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông V.C. tại xã Sóc Sơn. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang kinh doanh số lượng lớn mỹ phẩm, thực phẩm và hàng tiêu dùng nhưng chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan.

Lực lượng chức năng ghi nhận 117.484 sản phẩm mỹ phẩm gồm keo xịt tóc nhãn Make Sense, bộ mặt nạ tinh chất Beautnice, kem dưỡng da Bird's Nest, tinh chất dưỡng da Sadoer, mặt nạ Hydrating Facial Mask, dầu gội dược liệu Antisol và một số sản phẩm khác. Toàn bộ số hàng có trị giá 1,64 tỷ đồng, được sản xuất tại nước ngoài, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan.

Ngoài ra, cơ sở có 13.650 sản phẩm thực phẩm bổ sung với tổng giá trị khoảng 779 triệu đồng, mang các nhãn Vitamin B Complex, Konily, Neuokiz, Innerva, được sản xuất ở nước ngoài và không có hóa đơn, chứng từ liên quan.

Đoàn kiểm tra còn ghi nhận 12.720 sản phẩm hàng tiêu dùng gồm đèn trang trí 398 Mini Elbow Light, quạt điện cầm tay High-speed Fan GFS001, dây sạc điện thoại Real Standard, giày thể thao Mumibasisug và bàn phím máy tính BP102. Số hàng được sản xuất ở nước ngoài, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan, trị giá theo giá niêm yết 117,4 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong số hàng hóa được kiểm tra có 785 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Vichy, Banobagi và Philips đang được bảo hộ tại Việt Nam, trị giá theo giá niêm yết 68,87 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã thu thập tài liệu liên quan đến 480 sản phẩm mỹ phẩm nhãn Vichy, 200 hộp mặt nạ dưỡng da nhãn Banobagi và 105 loa nhãn Philips. Các tài liệu được gửi đến đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam để xác định hàng thật, hàng giả.

Tin hot thị trường ngày 8/9: Huy động vốn trái phép cho dự án nhà ở có thể bị phạt tới 300 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 339 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Theo quy định mới, cá nhân sử dụng nhà ở không đúng mục đích hoặc không lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở có thể bị phạt 20-30 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng với người nước ngoài không thông báo việc cho thuê hoặc chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà. Trường hợp sở hữu nhà không đúng đối tượng, thanh toán tiền mua, thuê mua không qua tổ chức tín dụng tại Việt Nam có thể bị phạt 30-50 triệu đồng.

Đối với chủ đầu tư, hành vi không báo cáo tiến độ dự án bị phạt 80-100 triệu đồng; xây dựng nhà ở xã hội không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc diện tích bị phạt 100-120 triệu đồng.

Chủ đầu tư ủy quyền trái quy định cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng mua bán, thuê mua hoặc đặt cọc nhà ở có thể bị phạt 140-160 triệu đồng. Huy động vốn khi chưa đủ điều kiện bị phạt 160-200 triệu đồng; nếu huy động vốn để phân chia sản phẩm, quyền sử dụng đất hoặc ưu tiên quyền mua nhà, mức phạt có thể lên tới 300 triệu đồng.