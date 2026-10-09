Tin hot thị trường ngày 9/10: Chủ spa "chui" dùng dịch vụ xâm lấn và thuốc không rõ nguồn gốc bị khởi tố
PV (tổng hợp)
09/10/2026 10:54 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 9/10 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Panasonic mua lại điều hòa cũ tại Việt Nam để tái chế; Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng, dầu giảm; Chủ spa "chui" dùng dịch vụ xâm lấn và thuốc không rõ nguồn gốc bị khởi tố…
Tin hot thị trường ngày 9/10: Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng, dầu giảm
Theo điều hành của Liên Bộ Công Thương - Tài chính từ chiều 8/10, giá xăng E10 RON 95-III tăng 1.070 đồng lên 28.250 đồng một lít. Giá E5 RON 92 thêm 1.140 đồng, ở mức 27.700 đồng một lít. Ngược lại, các mặt hàng dầu diesel hạ 590 đồng, có giá mới 29.120 đồng. Riêng mặt hàng dầu mazut tăng lên 21.120 đồng một kg.
Tại kỳ này, nhà điều hành trích lập Quỹ bình ổn giá ở mức 200 đồng một lít với dầu diesel và ngừng sử dụng quỹ với các mặt hàng.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua vẫn chịu tác động từ các thông tin như cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ, EU xả kho dự trữ dầu diesel.
Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng, giảm so với kỳ trước tùy mặt hàng. Cụ thể, mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 tăng 4,6% lên 154 USD, dầu diesel giảm 2,2% ở mức 163,3 USD. Dầu mazut lên mức 720,2 USD một tấn, tăng 3,8%.
Tin hot thị trường ngày 9/10: Chủ spa "chui" dùng dịch vụ xâm lấn và thuốc không rõ nguồn gốc bị khởi tố
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố bị can đối với Nông Thị Tuyến (chủ Hộ kinh doanh thẩm mỹ Kim Tuyến) về tội “Lừa dối khách hàng”.
Mặc dù cơ sở chỉ đăng ký chăm sóc sắc đẹp thông thường, từ tháng 12/2023, đối tượng đã ngang nhiên thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như tiêm filler, botox, cấy sụn... Đáng chú ý, Tuyến không phải là bác sĩ, không có chứng chỉ hành nghề và trang thiết bị hoàn toàn không đạt chuẩn y tế.
Để thu hút khách hàng, Tuyến đánh lừa người tiêu dùng bằng cách lấy video, hình ảnh của các cơ sở khác cắt ghép thành sản phẩm của mình trên Facebook. Đồng thời, các loại filler, botox tiêm cho khách được quảng cáo là hàng nhập khẩu nhưng thực chất không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc và chưa từng được Bộ Y tế cấp phép.
Tin hot thị trường ngày 9/10: Panasonic mua lại điều hòa cũ tại Việt Nam để tái chế
Công ty TNHH Panasonic Việt Nam vừa thông tin, từ tháng 10/2026, doanh nghiệp phối hợp triển khai chương trình thí điểm thu gom rác thải điện tử tại khu vực miền Nam và miền Trung Việt Nam. Chương trình bước đầu sẽ tập trung vào máy điều hòa không khí đã qua sử dụng.
Theo chương trình này, khách hàng mua sản phẩm Panasonic tại các cửa hàng bán lẻ của Công ty TNHH Cao Phong (đơn vị ký thỏa thuận phối hợp triển khai) có thể đăng ký để bán lại sản phẩm điều hòa đã qua sử dụng.
Chương trình thí điểm sẽ được triển khai đến hết tháng 3-2027, với mục tiêu ban đầu là thu gom khoảng 500 - 1.000 máy điều hòa không khí đã qua sử dụng.
Tùy thuộc vào tiến độ hoàn tất các giấy phép cần thiết, rác thải điện tử sau khi được thu gom dự kiến sẽ được tháo dỡ, phân loại theo vật liệu và tái chế đúng quy trình thành các nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng.
Chương trình được triển khai trong bối cảnh quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đã được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. EPR yêu cầu nhà sản xuất thu gom và tái chế sản phẩm sau khi hết vòng đời sử dụng và đã được áp dụng đối với các sản phẩm điện, điện tử từ ngày 1/1/2025.
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