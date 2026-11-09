Tin hot thị trường ngày 9/11: Triệt phá cơ sở sản xuất hàng trăm kg giò chả chứa hàn the tại Văn Quán

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất. Ảnh: CA Hà Đông

Công an phường Hà Đông phối hợp với Trạm Y tế phường vừa kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh giò chả tại chợ Xanh - Văn Quán, phát hiện các mẫu giò lợn dương tính với hàn the. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định số sản phẩm này do hộ kinh doanh của ông Đ.V.H (trú tại xã Dân Hòa, TP Hà Nội) sản xuất dù đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, lực lượng chức năng phát hiện tang vật gồm khoảng 28 kg bột nghi là hàn thế cùng 571 kg thành phẩm các loại (giò lợn, chả lợn, chả cốm). Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã xác định toàn bộ các mẫu này đều chứa hàn the. Ngày 03/11/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 9/11: Đất nông thôn ở Ninh Bình được đấu giá gần 1,5 tỷ đồng/m2

Ảnh minh họa

Lãnh đạo UBND xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình thông cho biết đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế và đơn vị tổ chức đấu giá xác minh việc 11 lô đất được trả giá bất thường từ 850 triệu đồng - 1,468 tỷ đồng/m² tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn xã.

Trước đó, ngày 7/11, UBND xã Lý Nhân phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng 70 lô đất thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ, nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.

Các lô đất có diện tích từ 110m² đến gần 200m², tổng diện tích khu đất là 8.798,5m². Tổng giá trị khởi điểm của 70 lô đất đấu giá là 72,9 tỷ đồng. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp qua nhiều vòng cho đến khi không còn người tham gia yêu cầu trả giá tiếp. Người có mức giá trả cao nhất được xác định là người trúng đấu giá.

Theo quy chế, bước giá tại vòng 1 là 3 triệu đồng/m², từ vòng 2 trở đi là 1 triệu đồng/m². Tiền đặt trước dao động từ 249-576 triệu đồng/hồ sơ. Một cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu nhiều lô đất nhưng phải nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước tương ứng với số lô tham gia.

Phiên đấu giá có sự tham gia của 73 người dân. Tuy nhiên, trong quá trình đấu giá xuất hiện 11 lô đất được trả giá bất thường, với mức từ 850 triệu đồng - 1,468 tỷ đồng/m².

Đáng chú ý, lô đất ký hiệu LK-015, diện tích 120m², có giá khởi điểm gần 9,2 triệu đồng/m2, tiền đặt trước gần 331 triệu đồng, được trả giá lên tới 1,468 tỷ đồng/m².

Tin hot thị trường ngày 9/11: Khởi xướng điều tra chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 2948/QĐ-BCT khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Đài Loan (Trung Quốc). Cuộc điều tra được tiến hành theo yêu cầu từ 2 doanh nghiệp sản xuất trong nước là Posco VST và Kim loại Tân Việt.

Danh mục bị điều tra bao gồm 9 mã HS (7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10 và 7220.90.90). Vụ việc được xác định với mã số AD25.

Theo Nghị định 86/2025/NĐ-CP, cơ quan quản lý sẽ gửi bản câu hỏi thu thập dữ liệu nhằm xác định hành vi bán phá giá, thiệt hại của ngành sản xuất nội địa và mối quan hệ nhân quả.

Tùy thuộc vào kết quả điều tra sơ bộ, thuế chống bán phá giá tạm thời có thể được áp dụng để ngăn chặn tổn hại phát sinh. Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối và sử dụng các sản phẩm thép nêu trên chủ động đăng ký làm bên liên quan qua cổng TRAV ONLINE (https://online.trav.gov.vn) trong thời hạn 60 ngày làm việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.