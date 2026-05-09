Tin hot thị trường ngày 9/5: Rà soát, cập nhật gần 37 triệu thửa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai kế hoạch rà soát, làm sạch và cập nhật gần 37 triệu thửa đất vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia nhằm đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong quản lý đất đai. Theo Cục Quản lý đất đai, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó mới có 61 triệu thửa được cập nhật vào hệ thống dữ liệu; khoảng 45 triệu thửa chưa được tạo lập dữ liệu đầy đủ.

Để xử lý khối lượng dữ liệu lớn này, Bộ đã ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT cùng hướng dẫn kỹ thuật thống nhất trên toàn quốc, từ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai đến vận hành cơ sở dữ liệu. Dữ liệu đất đai sẽ được chia thành ba nhóm gồm: dữ liệu đã đạt chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống”; dữ liệu cần rà soát, đối soát; và nhóm chưa có dữ liệu cần đo đạc, xây dựng mới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trong năm 2026 là nhiệm vụ trọng tâm nhằm kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư, giảm giấy tờ, rút ngắn thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Tin hot thị trường ngày 9/5: Hai túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được đấu giá hơn 4 tỷ đồng

Cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM vừa thông báo đấu giá hai chiếc túi xách Hermès bạch tạng từng thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, với tổng giá khởi điểm hơn 4,1 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, phiên đấu giá trực tuyến sẽ diễn ra ngày 21/5. Trong đó, chiếc Hermès size 30 màu trắng, đã qua sử dụng, được chào giá hơn 2,34 tỷ đồng; chiếc Hermès size 25 màu trắng, đính đá ở khóa và viền túi, có giá khởi điểm khoảng 1,77 tỷ đồng. Người tham gia phải đặt cọc 20% giá trị tài sản và đấu giá theo bước giá 50 triệu đồng.

Hai chiếc túi này là tang vật bị kê biên trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm năm 2024, bà Trương Mỹ Lan từng xin được nhận lại hai chiếc túi để làm kỷ niệm cho gia đình. Theo lời khai, một chiếc được bà mua tại Italy, chiếc còn lại do một tỷ phú Malaysia tặng.

Ngoài hai túi Hermès, nhiều tài sản khác liên quan đến bà Lan cũng đang được xử lý để thi hành án, trong đó có du thuyền The Reverie Saigon từng được đấu giá với giá hàng chục tỷ đồng.

Tin hot thị trường ngày 9/5: Khởi tố gần 1.500 vụ buôn lậu, hàng giả trong 4 tháng đầu năm

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả nước, đặc biệt bùng phát mạnh trên môi trường số. Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 43.970 vụ vi phạm, trong đó có hơn 6.250 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; hơn 34.700 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và khoảng 3.000 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt hơn 6.550 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 1.464 vụ với 2.277 đối tượng. Số vụ buôn lậu tăng hơn 208% so với cùng kỳ năm trước, còn số vụ hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ tăng hơn 167%.

Ban Chỉ đạo 389 cho biết hàng giả hiện xuất hiện ở nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, giày dép, dược phẩm… Các đối tượng ngày càng tận dụng Facebook, TikTok, livestream và sàn thương mại điện tử để tiêu thụ hàng hóa, đồng thời chia nhỏ hàng qua dịch vụ chuyển phát nhằm né tránh kiểm tra.