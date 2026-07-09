Tin hot thị trường ngày 9/7: Chuỗi phòng tập thể hình 25 FIT tại Hà Nội, TP.HCM bị phạt nặng

Tin hot thị trường ngày 9/7: Tiệm vàng ở Thái Nguyên bị tố đăng thông tin khách hàng lên mạng xã hội

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Một giao dịch mua vàng trị giá hơn 95 triệu đồng tại tiệm vàng Q.T. (TP Thái Nguyên) đang thu hút sự quan tâm khi khách hàng phản ánh hình ảnh, hóa đơn và thông tin cá nhân bị đăng tải lên mạng xã hội trước khi hai bên có cơ hội đối chiếu, làm rõ sự việc.

Theo phản ánh của chị N.K.A, ngày 25/4, chị mua vàng với tổng giá trị 95.000.350 đồng tại cửa hàng. Sau đó, chị được một người tự giới thiệu quen biết phía tiệm vàng liên hệ, cho rằng giao dịch có sai sót và cần đối chiếu lại. Chị cho biết đã bày tỏ thiện chí phối hợp, cam kết nếu có thiếu sót sẽ thanh toán đầy đủ khi trở lại Thái Nguyên.

Tuy nhiên, trước khi hai bên làm việc trực tiếp, khách hàng cho rằng cửa hàng đã đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh trích xuất từ camera, hóa đơn, giấy đảm bảo vàng và một số nội dung liên quan đến giao dịch. Bài đăng nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều bình luận và suy diễn.

Theo ý kiến luật sư được dẫn trong phản ánh, nếu nội dung trên là đúng sự thật, việc công khai thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng ý của khách hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 9/7: Hà Nội làm sạch dữ liệu hơn 4 triệu thửa đất

UBND TP Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phục vụ quản lý và giải quyết thủ tục hành chính. Tại cuộc họp giao ban ngày 8/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 7/7, Hà Nội đã làm sạch 863.383 thửa đất, tăng hơn 73.500 thửa so với cuối tháng 6. Trong tổng số gần 4,01 triệu thửa đất, còn khoảng 2,14 triệu thửa cần tiếp tục làm giàu, làm sạch dữ liệu trước ngày 30/7 và khoảng 1,2 triệu thửa cần đo đạc, chỉnh lý, bổ sung trước ngày 30/8.

Đến nay, thành phố đã xác minh, định danh 2,11 triệu thửa đất và căn hộ, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các địa phương trực tiếp chỉ đạo thực hiện, đồng thời đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính và cập nhật thường xuyên mọi biến động về đất đai, bảo đảm cơ sở dữ liệu luôn chính xác, đồng bộ và phục vụ hiệu quả công tác quản lý.

Tin hot thị trường ngày 9/7: Chuỗi phòng tập thể hình 25 FIT tại Hà Nội, TP.HCM bị phạt nặng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần 25FIT (phường Xuân Hòa, TPHCM) - chủ chuỗi phòng tập thể hình 25 FIT tại TPHCM, Hà Nội với số tiền 580 triệu đồng do vi phạm các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo cơ quan này, doanh nghiệp đã có 5 hành vi vi phạm, gồm: không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp; không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ; không công khai hợp đồng theo mẫu theo quy định.

Ngoài ra, Công ty 25FIT còn không bảo đảm quy định về cỡ chữ tối thiểu đối với hợp đồng bằng văn bản và đưa vào hợp đồng theo mẫu các điều khoản không được pháp luật cho phép.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt các hành vi vi phạm, đồng thời rà soát, hoàn thiện các nội dung, chính sách nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo cơ quan quản lý, sau quá trình làm việc, Công ty cổ phần 25FIT đã phối hợp rà soát, cập nhật các chính sách liên quan. Doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang tiếp tục hoàn thiện các nội dung còn lại theo yêu cầu.