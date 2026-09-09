Tin hot thị trường ngày 9/9: Xử phạt doanh nghiệp BĐS vì 'bán chui' 136 căn hộ cho người nước ngoài

Ảnh minh họa. Nguồn: nongnghiepmoitruong.vn



UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Bất động sản Sơn Kim có địa chỉ trụ sở chính: Văn phòng 1.18, tầng 1, tháp B, số 5, đường D6 (Khu đô thị mới Thủ Thiêm), phường An Khánh, TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, CTCP Bất động sản Sơn Kim đã bán 136 căn hộ tại dự án Khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ tại phường Thảo Điền, quận 2 (nay là phường An Khánh, TP.HCM) cho cá nhân, tổ chức nước ngoài nhưng không gửi thông tin (bằng thư điện tử và bằng văn bản) đến Sở Xây dựng về nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại dự án nêu trên.

Tổ chức vi phạm phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà tổ chức vi phạm không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ tại phường Thảo Điền hay còn được gọi là Gateway Thảo Điền, tọa lạc trong khu Thảo Điền - đây là khu vực phát triển mạnh với những dự án lớn.

Gateway Thảo Điền là dự án cao cấp của Sơn Kim kết hợp với Hamon Development - một tập đoàn đến từ Anh Quốc. Dự án gồm 4 tháp với 439 căn hộ. Dự án có vị trí “kim cương” được mệnh danh là “phố Tây” tại TP.HCM có giá cao nhất hơn 100 tỷ đồng/căn hộ.

Tin hot thị trường ngày 9/9: Triệu hồi hơn 1.500 xe Ford Ranger tại Việt Nam

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Thông báo chính thức từ Ford Việt Nam cho biết hãng đang triển khai chương trình triệu hồi 1.514 xe Ford Ranger tại thị trường Việt Nam để kiểm tra và thay thế giá đỡ túi khí trụ B.

Theo nhà sản xuất, lỗi này được phát hiện trong quá trình thử nghiệm định kỳ. Theo đó, túi khí rèm bên trên có thể va chạm với ốp trang trí trụ B khi kích hoạt, khiến túi khí không bung đúng thiết kế, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi trong xe khi xảy ra va chạm.

Hãng chưa công bố chi tiết các phiên bản cụ thể. Tuy nhiên, căn cứ vào thời gian sản xuất, lô xe đời 2026 mở bán từ đầu tháng 7 nhiều khả năng thuộc diện ảnh hưởng.

Thời gian cần thiết cho hoạt động kiểm tra và thay thế dự kiến ít hơn một ngày làm việc. Dù vậy, tùy thuộc vào kế hoạch tiếp nhận của từng đại lý, thời gian lưu giữ xe có thể kéo dài hơn.

Tin hot thị trường ngày 9/9: Chỉ định tạm thời 2 đơn vị cấp 'tem an toàn' ghế trẻ em trên ô tô

Ảnh minh họa



Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông báo chỉ định tạm thời 2 đơn vị thử nghiệm ghế trẻ em trên ô tô. Theo đó, Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) và Công ty CP Dịch vụ VCT được chỉ định thực hiện thử nghiệm thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô theo QCVN 123:2024/BGTVT, trong phạm vi được chỉ định và phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị được chỉ định tuân thủ đầy đủ quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cục Đăng kiểm Việt Nam về kết quả thử nghiệm.

Việc chỉ định 2 đơn vị thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh từ 1/7, quy định mới về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô tại luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan an ninh, trật tự cũng được áp dụng. Theo đó, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, trừ xe kinh doanh vận tải hành khách.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/8, quy định người điều khiển ô tô chở trẻ em thuộc diện trên nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Đồng thời, nghiêm cấm bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp ô tô chỉ có một hàng ghế.