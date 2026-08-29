Tin hot thị trường trường ngày 29/8: Hà Nội sắp đấu giá 8 thửa đất Cầu Giấy, giá cao nhất 176,6 triệu đồng/m²

Khu vực phường Cầu Giấy. Ảnh minh hoạ



Công ty Đấu giá hợp danh DVL thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 8 thửa đất tại ô D23, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Các thửa đất ký hiệu từ F1 đến F8 có tổng diện tích 1.596 m²; diện tích từng thửa từ 178-231 m². Giá khởi điểm dao động 85,9-176,6 triệu đồng/m². Đây là đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài, được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

Khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp và thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, viễn thông và tuynel kỹ thuật.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, tối đa 3 vòng đối với từng thửa đất, theo phương thức trả giá lên.

Hồ sơ được bán và tiếp nhận từ ngày 28/8 đến trước 17 giờ ngày 22/9/2026 tại Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Cầu Giấy và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh DVL. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 25/9/2026 tại trụ sở UBND phường Cầu Giấy.

Tin hot thị trường trường ngày 29/8: Hơn 11.000 đôi dép Havaianas giả rao bán online, trị giá hơn 7,3 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Hiển, 28 tuổi, để điều tra hành vi “buôn bán hàng giả”. Phan Thị Thanh Vy, 26 tuổi, vợ Hiển, cũng bị khởi tố về cùng tội danh và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, Hiển là chủ hộ kinh doanh Tiểu Vi House, cùng vợ phân phối dép xỏ ngón giả mạo nhãn hiệu Havaianas, chủ yếu thông qua các kênh bán hàng trực tuyến.

Ngày 27/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Hóc Môn kiểm tra kho hàng trên đường Tân Hiệp 8-1, bắt quả tang Hiển, Vy và một số nhân viên đang tổ chức bán hàng online. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 11.000 đôi dép giả cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan. Giá trị lô hàng nếu tính theo sản phẩm chính hãng tương đương hơn 7,3 tỷ đồng.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra nguồn hàng và quá trình tiêu thụ. Người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra nguồn gốc, hóa đơn và dấu hiệu nhận diện hàng chính hãng khi mua sắm trực tuyến.

Tin hot thị trường trường ngày 29/8: FPT Retail bị phạt 400 triệu đồng vì cung cấp thông tin gây nhầm lẫn

Ảnh minh họa

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail), với tổng số tiền 400 triệu đồng.

Quyết định được ban hành ngày 31/7, trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2026 của Bộ Công Thương. FPT Retail bị xác định có hai hành vi vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thứ nhất, doanh nghiệp không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Thứ hai, công ty cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Trong quá trình làm việc, FPT Retail đã tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp tài liệu theo yêu cầu và chủ động triển khai các biện pháp khắc phục vi phạm.