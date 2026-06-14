Tình hình sức khỏe của CSGT bị tài xế có nồng độ cồn kéo lê gần 300m

Ngày 14/6, Công an phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) đang điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ đối với Lê Duy Lâm (SN 2003, trú thôn 4, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng Lê Duy Lâm (dấu X đỏ) tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 12/6, Tổ công tác số 14 thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đường Nguyễn Thiếp, phường Hạc Thành.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 36A-379.84 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, Lê Duy Lâm đã có hành vi chống đối quyết liệt. Theo cơ quan công an, Lâm điều khiển xe lao thẳng vào thiếu tá Lê Hữu Thuận đang làm nhiệm vụ, sau đó tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Quá trình bỏ chạy, phương tiện do Lâm điều khiển đã kéo theo thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, trên quãng đường khoảng 300m mới dừng lại.

Mặc dù gặp tình huống đặc biệt nguy hiểm, thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn vẫn liên tục yêu cầu tài xế dừng xe nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và những người tham gia giao thông. Tuy nhiên, Lâm không chấp hành.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn.

Hậu quả, thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn bị rạn xương quay, trụ tay phải và đang được điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi khống chế được phương tiện, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế. Kết quả đo cho thấy trong hơi thở của Lê Duy Lâm có nồng độ cồn 0,025 mg/l khí thở.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với Lê Duy Lâm về các hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Chiếc ô tô cùng giấy phép lái xe của tài xế đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đến thăm và động viên cán bộ bị thương, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, quá trình điều trị của thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đại tá Trịnh Văn Giang đề nghị các y, bác sĩ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất trong công tác điều trị, chăm sóc đối với thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn; yêu cầu lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông thường xuyên động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ sớm bình phục, ổn định sức khỏe và tiếp tục công tác.

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.