UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Đề án số 11/ĐA-UBND ngày 3/10/2026 về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các đầu mối bên trong thuộc phạm vi quản lý.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình (cũ), tỉnh Ninh Bình mới có 129 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 97 xã và 32 phường. Ảnh: Vũ Thượng

Theo đề án, sau khi hoàn thành sắp xếp, số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình sẽ giảm từ 14 xuống còn 13 cơ quan; số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành giảm từ 220 xuống còn 199 đơn vị.

Tổng cộng, toàn tỉnh Ninh Bình còn 15 cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh (gồm 13 cơ quan chuyên môn và 2 tổ chức hành chính khác).

Tinh gọn khối các sở, ngành chuyên môn tại Ninh Bình

Đối với các cơ quan hành chính, tỉnh Ninh Bình dự kiến phương án điều chỉnh như sau: Chuyển chức năng, nhiệm vụ, biên chế và công chức về Văn phòng UBND tỉnh và Sở Dân tộc và Tôn giáo (sau khi thành lập).

Hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch, thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo dựa trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, biên chế, công chức của Ban Dân tộc và Tôn giáo (thuộc Sở Nội vụ) và nhân sự phù hợp từ các cơ quan liên quan.

Nhà thi đấu Ninh Bình, phường Hoa Lư. Ảnh: VT

Đối với phương án sắp xếp khối đơn vị sự nghiệp công lập được tập trung mạnh mẽ vào các lĩnh vực then chốt như: y tế, giáo dục, nông nghiệp, môi trường, văn hóa-thể thao và khoa học công nghệ.

Cụ thể, hợp nhất 3 bệnh viện y học cổ truyền tại Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam thành Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình. Tương tự, hợp nhất các bệnh viện tuyến tỉnh hiện có thành: Bệnh viện Phổi tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình, và Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ninh Bình.

Bên cạnh đó, hợp nhất Bệnh viện Nhi Nam Định và Bệnh viện Phụ sản Nam Định thành Bệnh viện Sản-Nhi Nam Định.

Đồng thời, sáp nhập Bệnh viện Da liễu Nam Định vào Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Giải thể Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp, điều chuyển chức năng, nhân lực, trang thiết bị và tài sản về các bệnh viện phù hợp.

Bệnh viện Phụ sản Nam Định (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: VT

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và đất đai: sáp nhập 3 văn phòng đăng ký đất đai Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam thành Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình; Sáp nhập Trung tâm Giống Nông nghiệp với Trung tâm Giống thủy hải sản; Sáp nhập Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường với Trung tâm Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giải thể Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định: Chuyển chức năng, nhiệm vụ và đội ngũ giảng viên Khoa Giáo dục mầm non về Trường Đại học Hoa Lư. Cơ sở vật chất và nhân sự còn lại sẽ được tổ chức, bố trí lại để phục vụ giáo dục phổ thông.

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Khoa học Công nghệ: Sáp nhập Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử-văn hóa Cố đô Hoa Lư với Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An. Sáp nhập Trung tâm Thể thao I và Trung tâm Thể thao II tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra còn sáp nhập Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số với Trung tâm Đo lường-Thử nghiệm.