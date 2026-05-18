Tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên

Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 có công suất thiết kế 50MW, với tổng vốn đầu tư trên 2.364 tỉ đồng được triển khai tại Đặc khu Cô Tô. Nhà máy điện gió trên biển đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh có diện tích toàn dự án cả đất, mặt nước khoảng 11.95ha.

Hạng mục đầu tư của dự án này gồm hệ thống tua-bin gió, trạm biến áp, đường dây 110kV và các công trình phụ trợ liên quan. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào vận hành dự kiến trong 30 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất, mặt nước. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, mặt nước.

Các dự án điện gió đang đem đến tiềm năng mới cho ngành năng lượng tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: QN)

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, nhà máy điện gió này được kỳ vọng góp phần vào nhiệm vụ phát triển các nguồn năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững.

Cùng với đó, bổ sung điện cấp nguồn cho hệ thống điện miền Bắc, đồng thời chia sẻ gánh nặng tài chính cho ngành Điện trong đầu tư phát triển nguồn điện, cung cấp nguồn điện sạch không phát thải, thực hiện cam kết quốc gia tự nguyện về cắt giảm khí nhà kính.

Dự án do liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Thiên Phú làm nhà đầu tư; tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty CP Điện gió Cô Tô.

Về kinh nghiệm dự thầu, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Thiên Phú có tỷ lệ trúng 100% khi đã trúng cả 24 gói thầu đã từng tham gia. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng trong vai trò độc lập và liên danh là 66,6 tỷ đồng.

Về phía Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, doanh nghiệp này đã tham gia 52 gói thầu, trong đó trúng 45 gói, trượt 7 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng trong vai trò độc lập và liên danh lên tới hơn 25.500 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 4, dự án Điện gió Quảng Ninh 1 tại địa bàn phường Hoành Bồ và xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh đã được khởi công. Dự án do Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty CP Ea Súp 5 thực hiện.

Được biết, đây là dự án điện gió đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với tổng mức đầu tư 7.290 tỉ đồng, có công suất 200MW, bao gồm 32 tuabin gió hiện đại và trạm biến áp 220kV cùng hệ thống đường dây đấu nối đồng bộ. Dự kiến năm 2028, dự án đi vào vận hành, mỗi năm sản xuất khoảng 0,6 tỉ kWh/năm cho an ninh năng lượng quốc gia.

