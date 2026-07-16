Tỉnh Quảng Ninh dồn lực, đặt mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp quý III/2026 đạt 6,09%
Quang Sơn
16/07/2026 4:00 PM (GMT+7)
Bước vào quý III/2026, tỉnh Quảng Ninh đã giao kịch bản tăng trưởng đầy thách thức cho ngành nông nghiệp với con số 6,09%. Để chinh phục cột mốc kỷ lục này, toàn ngành đang khẩn trương khơi thông các điểm nghẽn về chính sách, quyết tâm đưa thế mạnh thủy sản trở thành động lực bứt phá chính.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh ghi nhận những tín hiệu rất lạc quan với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 11,11%, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đóng góp vào thành công chung đó, ngành nông, lâm, thủy sản của địa phương đã khẳng định vai trò bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế. Tính riêng quý II/2026, dù phải đối mặt với nhiều bất lợi, ngành nông nghiệp Quảng Ninh vẫn đạt mức tăng trưởng 5,3%, vượt xa kịch bản ban đầu đặt ra là 3,4%.
Nền tảng này được xây dựng vững chắc dựa trên sự phát huy hiệu quả từ các công trình hạ tầng hỗ trợ sản xuất mà tỉnh đã tập trung đầu tư trọng điểm. Đến hết quý II, tổng sản lượng cây có hạt toàn tỉnh đạt hơn 100.000 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt khoảng 5,7 triệu con (tăng 3,2%); sản lượng thịt hơi đạt trên 50.000 tấn (tăng 4,1%). Bên cạnh đó, lĩnh vực lâm nghiệp cũng đóng góp đáng kể với sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt hơn 450.000 m3.
Đáng chú ý, ngành thủy sản tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của toàn ngành, khi tổng sản lượng thu hoạch đạt tới 105.000 tấn, vượt gần 20.000 tấn so với kịch bản điều chỉnh và tăng tới 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, người nuôi tôm Quảng Ninh lần đầu tiên sau nhiều năm đón "niềm vui kép" khi vừa được mùa vừa được giá.
Tuy nhiên, bước sang quý III/2026, thách thức đặt ra cho ngành nông nghiệp là vô cùng lớn khi tỉnh giao chỉ tiêu tăng trưởng khu vực này lên tới 6,09% – một con số kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Đại diện Sở Nông nghiệp và môi trường Quảng Ninh nhìn nhận, dù dư địa tăng trưởng còn rộng mở nhưng rào cản nội tại và các yếu tố khách quan đang trực tiếp tạo áp lực lên mục tiêu này.
Thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở chính lĩnh vực mũi nhọn là thủy sản. Do Luật Đầu tư 2025 mới chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 3/2026, một số quy trình thủ tục giao vùng biển buộc phải điều chỉnh, khiến nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đang gặp khó khăn và phải mất thời gian bổ sung hồ sơ để ổn định sản xuất. Song song với đó, giá cá biển có xu hướng sụt giảm cùng tình trạng một lượng lớn sản lượng nhuyễn thể chưa được ghi nhận đầy đủ vào hệ thống thống kê do nuôi trồng nằm ngoài quy hoạch, cũng là những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ.
Để hoàn thành mục tiêu 6,09% trong quý III, tỉnh Quảng Ninh đưa ra giải pháp cốt lõi lúc này là nâng cao năng lực ứng phó chủ động với các diễn biến thời tiết phức tạp và dịch bệnh bất thuận trên cây trồng, vật nuôi. Toàn ngành nông nghiệp đang tập trung dồn lực giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giao biển cho người dân và doanh nghiệp yên tâm thả nuôi. Ngành cũng định hướng lấy nuôi trồng thủy sản làm nền tảng động lực, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ khâu chế biến sâu và xúc tiến thương mại nhằm gia tăng giá trị, tối ưu hóa mọi nguồn dư địa để hoàn thành xuất sắc kịch bản tăng trưởng đã đề ra.
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