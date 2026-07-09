'Tôi giờ trắng tay': Tin ông Trump, hàng triệu nhà đầu tư mua cổ phiếu, tiền số mong đổi đời nhưng nhận 'cú sốc' đắt giá

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Hàng triệu người trắng tay vì "đặt cược" vào ông Trump

Khi ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, không ít người ủng hộ xem đây là cơ hội để vừa thể hiện lòng trung thành, vừa kiếm lời từ các dự án kinh doanh mang tên ông. Cổ phiếu Trump Media & Technology Group (DJT), công ty sở hữu mạng xã hội Truth Social, cùng các dự án tiền điện tử như memecoin $TRUMP hay nền tảng World Liberty Financial (WLFI) nhanh chóng thu hút lượng lớn nhà đầu tư cá nhân.

Tuy nhiên, theo điều tra của Forbes cùng các dữ liệu phân tích thị trường gần đây, phần lớn những người tham gia sau giai đoạn bùng nổ đều chịu thua lỗ nặng.

Một trong những trường hợp điển hình là Vadim Fistikan, tài xế xe tải bang Washington. Sau nhiều năm tiết kiệm hơn 100.000 USD với dự định mua nhà tại Florida, anh quyết định dồn tiền đầu tư vào Trump Media sau khi Trump công bố dự án Truth Social năm 2021.

Tin rằng mức giá thấp ban đầu là cơ hội mua vào, tài xế Fistikan liên tục gia tăng tỷ trọng đầu tư cho đến khi tổng giá trị lên tới khoảng 205.000 USD.

Đến nay, khoản đầu tư ấy chỉ còn khoảng 30.000 USD.

"Tôi từng lên Truth Social và nói rằng, đây giống như một trò lừa đảo. Nhưng nhiều người đáp lại rằng, tôi là kẻ chống lại ông Trump. Không, tôi đã ủng hộ ông ấy ngay từ đầu. Giờ thì tôi gần như trắng tay", tài xế Fistikan chia sẻ.

Cổ phiếu và tiền số đồng loạt lao dốc

Truth Social từng tạo nên cơn sốt khi được công bố thông qua một công ty SPAC. Giá cổ phiếu tăng tới hơn 1.600% chỉ trong hai ngày đầu giao dịch, khiến nhiều người tin rằng đây sẽ là "Tesla tiếp theo".

Nhưng sau khi đạt đỉnh, cổ phiếu DJT liên tục mất giá do doanh thu yếu, lượng người dùng không như kỳ vọng và hoạt động kinh doanh chưa tạo được lợi nhuận bền vững.

Không chỉ cổ phiếu, các dự án tiền điện tử của Trump cũng diễn biến tương tự.

Đồng memecoin $TRUMP, ra mắt ngay trước lễ nhậm chức, từng tăng vọt nhờ hiệu ứng truyền thông nhưng sau đó lao dốc mạnh. Theo dữ liệu của công ty phân tích blockchain Nansen, gần 1 triệu nhà đầu tư đã thua lỗ với tổng giá trị khoảng 3,8 tỷ USD.

Trong khi đó, token WLFI của World Liberty Financial do ông Trump và các con trai cùng nhiều nhà đầu tư khác tạo ra cũng mất phần lớn giá trị kể từ khi phát hành, khiến đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu thiệt hại đáng kể.

Gia đình Trump vẫn thu lợi khổng lồ

Điều gây tranh cãi là dù các khoản đầu tư của người mua liên tục mất giá, gia đình Trump vẫn thu về số tiền rất lớn.

Theo bản kê khai tài chính thường niên được công bố gần đây, ông Trump đã nhận khoảng 636 triệu USD từ memecoin $TRUMP và gần 800 triệu USD từ World Liberty Financial trong năm 2025. Tổng thu nhập từ các hoạt động kinh doanh của ông được ước tính vượt 2,2 tỷ USD.

Nguyên nhân là mô hình kinh doanh của các dự án này giúp ông Trump hưởng lợi từ phí giao dịch, doanh thu bán token và các khoản phân chia lợi nhuận. Điều đó đồng nghĩa với việc ông vẫn có thể kiếm tiền ngay cả khi giá tài sản trên thị trường giảm mạnh.

Các chuyên gia nhận định đây là đặc điểm phổ biến của nhiều dự án tiền số, khi đơn vị phát hành hưởng lợi chủ yếu từ hoạt động giao dịch, còn rủi ro phần lớn do nhà đầu tư nắm giữ.

Bài học đắt giá cho nhà đầu tư

Câu chuyện của Trump Media và các đồng tiền số mang thương hiệu Trump một lần nữa cho thấy sức hút của các nhân vật nổi tiếng có thể tạo ra những cơn sốt đầu cơ cực lớn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro không kém.

Với nhiều người như tài xế Vadim Fistikan, khoản tiết kiệm tích lũy suốt nhiều năm đã bốc hơi chỉ sau vài quyết định đầu tư dựa trên niềm tin chính trị. Trong khi đó, gia đình Trump vẫn tiếp tục thu lợi từ hệ sinh thái kinh doanh do mình xây dựng.

Sự đối lập này đang trở thành một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất trên thị trường tài chính Mỹ, khi khoảng cách giữa lợi ích của nhà phát hành và số phận của hàng triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ ngày càng trở nên rõ rệt.