Tới Việt Nam tìm kiếm vẻ đẹp hoang sơ, đậm chất bản địa, nam diễn viên Hàn Quốc gặp tình huống bất ngờ ở Đà Nẵng
Phương Đăng (theo Chosun)
15/09/2026 5:08 PM (GMT+7)
Bỏ lại sau lưng những con phố quen thuộc ngập tràn bóng dáng đồng hương, bộ đôi nghệ sĩ Hàn Quốc Jun Hyun-moo và Lee Jun đã đưa ra quyết định "quay xe" đầy bất ngờ ngay tại Đà Nẵng, mở màn cho hành trình săn tìm một Việt Nam nguyên bản và đậm chất bản địa.
Nam diễn viên kiêm MC nổi tiếng Jun Hyun-moo vừa có một cú "quay xe" táo bạo khi tuyên bố "gạch tên" các điểm đến quen thuộc của khách du lịch Hàn Quốc ngay trong đoạn teaser của chương trình truyền hình thực tế mới mang tên "This is Hyeonmu Road" được phát sóng hôm 15/9.
Chương trình thực tế được lên lịch phát sóng tập đầu tiên vào ngày 20/09 (Chủ nhật) lúc 22:30, đoạn teaser ghi lại cảnh Jun Hyun-moo và Lee Jun đặt chân đến Đà Nẵng, Việt Nam, nhằm tìm kiếm những điểm hoang sơ, đậm chất bản địa, qua đó đẩy sự kỳ vọng của khán giả lên mức cao nhất.
"This is Hyeonmu Road" là chuyến hành trình thực tế nơi Jun Hyun-moo và Lee Jun hòa mình vào đời sống và văn hóa của người dân bản xứ để khám phá những "viên ngọc ẩn giấu" có một không hai.
Ngay từ teaser đầu tiên, phong cách du lịch phá cách của Jun Hyun-moo đã thu hút người xem. Khi hệ thống định vị vang lên tiếng hướng dẫn, Jun Hyun-moo hào hứng hô vang: "Điểm đến hôm nay là Đà Nẵng!".
Chọn thành phố biển nổi tiếng này làm trạm dừng chân đầu tiên, anh lướt qua những tụ điểm quen thuộc nhưng lập tức "quay xe" khi thấy la liệt khách du lịch Hàn Quốc xuất hiện. Jun Hyun-moo khẳng định: "Tiêu chuẩn du lịch của chúng tôi là đi đến những nơi người Hàn chưa từng đặt chân tới", thể hiện quyết tâm săn lùng "chất bản địa đích thực".
Sau đó, bộ đôi ghé vào các quán ăn bình dân chỉ có người địa phương lui tới, giao tiếp mượt mà bằng "ngôn ngữ cơ thể" và đắm mình vào nhịp sống bản xứ. Với mái tóc bù xù toát lên chất lãng tử, Jun Hyun-moo tuyên bố: "Thế này mới là thật chứ? Muốn trải nghiệm trọn vẹn Việt Nam, phải lao mình vào dòng người".
Lee Jun thì trầm trồ bên một bãi biển vắng bóng khách đồng hương: "Không có lấy một người Hàn nào trong biển người này" và thể hiện sự phấn khích tột độ.
Cả hai cũng tận hưởng cảm giác "bùng nổ dopamine" trên chuyến tham quan bằng tàu và nhâm nhi ly bia tại khu chợ đêm tấp nập người dân bản địa. Họ cùng thốt lên rằng: "Du lịch thế này mới đúng chất chứ. Sao người ta lại không biết đến chỗ này nhỉ...". Khoảnh khắc hai người thong thả thư giãn dưới bóng mát bên bờ biển, kèm dòng phụ đề "Không có lối mòn, chỉ có tiêu chuẩn", càng làm tăng thêm sự mong chờ cho ngày chương trình lên sóng chính thức.
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