Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đề xuất đầu tư 300 tỷ đồng xây Khu thương mại điện tử xuyên biên giới Móng Cái
Quang Sơn
13/05/2026 6:47 AM (GMT+7)
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) vừa đề xuất đầu tư dự án Khu thương mại điện tử xuyên biên giới tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300 tỷ đồng, công suất 50.000 TEU/năm. Đây là một trong chuỗi các dự án logistics trọng điểm mà "ông lớn" ngành hàng hải đang đề xuất triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Chiều ngày 12/5, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã chính thức đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Khu thương mại điện tử xuyên biên giới Móng Cái. Dự án dự kiến triển khai tại khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II, thuộc địa bàn phường Móng Cái 1. Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300 tỷ đồng và công suất thiết kế 50.000 TEU hàng hóa mỗi năm, đây được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy hoạt động kinh tế số và logistics tại vùng biên.
Không chỉ dừng lại ở hạ tầng thương mại điện tử, VIMC còn bày tỏ tham vọng mở rộng hệ sinh thái logistics tại các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh. Cụ thể, doanh nghiệp đề nghị nghiên cứu dự án cảng cạn (ICD) đường sắt tại phường Móng Cái 3, nhằm đón đầu tuyến hạ tầng kết nối Đông Hưng (Trung Quốc) với trục Móng Cái – Hạ Long. Đồng thời, VIMC cũng hướng tới việc đầu tư xây dựng Khu công nghiệp và bến cảng tổng hợp Đầm Nhà Mạc, cùng dự án Bến cảng Bạch Đằng tại Khu kinh tế Quảng Yên.
Ghi nhận các đề xuất này, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định sự đồng tình với ý tưởng của nhà đầu tư. Để phát huy tối đa lợi thế của địa phương, Chủ tịch tỉnh gợi mở VIMC cần nghiên cứu thêm phương án đầu tư tại khu vực cầu Bắc Luân III. Mục tiêu là xây dựng nơi đây trở thành cửa khẩu thông minh với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hình thành một trục thương mại biên giới cốt lõi cho cả khu vực Móng Cái và tỉnh Quảng Ninh.
Đối với dự án cảng cạn phục vụ tuyến đường sắt liên vận, lãnh đạo tỉnh yêu cầu VIMC phối hợp chặt chẽ với các quy hoạch chuyên ngành của Bộ Xây dựng để đảm bảo tính kết nối liên vùng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế cùng các sở, ngành chủ động rà soát quy hoạch, cung cấp thông tin và hỗ trợ tối đa để nhà đầu tư sớm hoàn thiện phương án. Quảng Ninh cam kết giữ vững quan điểm đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án của VIMC sớm đi vào triển khai thực tế.
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