Tổng thống Donald Trump bị thổi bay mất 1,1 tỷ USD vì cổ phiếu





Tổng thống Donald Trump. Ảnh Anna Moneymaker/Getty Images

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của ông Trump hiện còn 6,2 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 7,3 tỷ USD ghi nhận hồi tháng 9.

Trong năm qua, tài sản của ông Trump từng tăng thêm 3 tỷ USD, đưa ông lên vị trí thứ 201 trong danh sách Forbes 400 - tăng 118 bậc so với năm 2024. Sự bứt phá này chủ yếu đến từ khoản đầu tư tiền mã hóa của gia đình Trump, bao gồm dự án World Liberty Financial, vốn thu hút khoản rót vốn 75 triệu USD từ doanh nhân tiền số Justin Sun.

Sự suy giảm tài sản của ông Trump gắn chặt với biến động của cổ phiếu công nghệ và thị trường tiền mã hóa. Cổ phiếu TMTG giảm 34,79% trong tháng qua và chốt phiên thứ Sáu ở mức 10,31 USD, theo dữ liệu của Benzinga Pro.

Đầu tháng này, Trump Media công bố khoản lỗ quý III tăng mạnh và doanh thu giảm do chi phí - đặc biệt là chi phí pháp lý - tiếp tục leo thang. Doanh thu giảm 3,8% xuống còn 972.900 USD, trong khi khoản lỗ ròng tăng lên 54,8 triệu USD, so với 19,2 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Triển vọng của công ty vẫn phụ thuộc lớn vào mức độ tương tác của người dùng trên Truth Social, nền tảng truyền thông chính của ông Trump.

Bên cạnh đó, Trump Media đã mất gần 364 triệu USD trong khoản nắm giữ Bitcoin (CRYPTO: BTC) do đợt giảm 28% gần đây kéo giá Bitcoin xuống dưới 90.000 USD. Tính đến cuối tháng 9, công ty sở hữu 11.542 Bitcoin trị giá khoảng 1,37 tỷ USD, theo hồ sơ tài chính quý. Hiện giá trị số Bitcoin này đã giảm xuống chỉ còn hơn 1 tỷ USD. Ngoài ra, công ty cũng nắm khoảng 146 triệu USD Cronos, một loại tiền mã hóa khác đã mất gần một nửa giá trị kể từ tháng 9.