Tổng thống Donald Trump bị thổi bay mất 1,1 tỷ USD vì cổ phiếu
Phương Đăng (theo Benzinga)
29/11/2025 2:00 PM (GMT+7)
Giá trị tài sản ròng của Tổng thống Donald Trump đã sụt giảm mạnh, mất 1,1 tỷ USD do cổ phiếu công ty công nghệ Trump Media & Technology Group (NASDAQ: DJT) lao dốc, cùng với đợt “bão” giảm giá trên thị trường tiền mã hóa.
Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của ông Trump hiện còn 6,2 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 7,3 tỷ USD ghi nhận hồi tháng 9.
Trong năm qua, tài sản của ông Trump từng tăng thêm 3 tỷ USD, đưa ông lên vị trí thứ 201 trong danh sách Forbes 400 - tăng 118 bậc so với năm 2024. Sự bứt phá này chủ yếu đến từ khoản đầu tư tiền mã hóa của gia đình Trump, bao gồm dự án World Liberty Financial, vốn thu hút khoản rót vốn 75 triệu USD từ doanh nhân tiền số Justin Sun.
Sự suy giảm tài sản của ông Trump gắn chặt với biến động của cổ phiếu công nghệ và thị trường tiền mã hóa. Cổ phiếu TMTG giảm 34,79% trong tháng qua và chốt phiên thứ Sáu ở mức 10,31 USD, theo dữ liệu của Benzinga Pro.
Đầu tháng này, Trump Media công bố khoản lỗ quý III tăng mạnh và doanh thu giảm do chi phí - đặc biệt là chi phí pháp lý - tiếp tục leo thang. Doanh thu giảm 3,8% xuống còn 972.900 USD, trong khi khoản lỗ ròng tăng lên 54,8 triệu USD, so với 19,2 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Triển vọng của công ty vẫn phụ thuộc lớn vào mức độ tương tác của người dùng trên Truth Social, nền tảng truyền thông chính của ông Trump.
Bên cạnh đó, Trump Media đã mất gần 364 triệu USD trong khoản nắm giữ Bitcoin (CRYPTO: BTC) do đợt giảm 28% gần đây kéo giá Bitcoin xuống dưới 90.000 USD. Tính đến cuối tháng 9, công ty sở hữu 11.542 Bitcoin trị giá khoảng 1,37 tỷ USD, theo hồ sơ tài chính quý. Hiện giá trị số Bitcoin này đã giảm xuống chỉ còn hơn 1 tỷ USD. Ngoài ra, công ty cũng nắm khoảng 146 triệu USD Cronos, một loại tiền mã hóa khác đã mất gần một nửa giá trị kể từ tháng 9.
Tổng thống Donald Trump bị thổi bay mất 1,1 tỷ USD vì cổ phiếu
Giá trị tài sản ròng của Tổng thống Donald Trump đã sụt giảm mạnh, mất 1,1 tỷ USD do cổ phiếu công ty công nghệ Trump Media & Technology Group (NASDAQ: DJT) lao dốc, cùng với đợt “bão” giảm giá trên thị trường tiền mã hóa.
Các mỏ vàng "siêu khổng lồ" vừa được phát hiện ở Trung Quốc có thể trị giá hơn 80 tỷ USD
Hai mỏ vàng lớn vừa được phát hiện ở Trung Quốc có thể chứa tổng cộng hơn 2.000 tấn vàng – trở thành những mỏ vàng lớn nhất từng được tìm thấy trong lãnh thổ nước này.
Các ngân hàng lớn dự báo giá vàng tăng chót vót vào năm tới
Một số ngân hàng lớn dự báo giá vàng có thể vượt 4.900 USD/ounce vào năm 2026, nhờ các đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ và các đợt mua vào của ngân hàng trung ương duy trì nhu cầu mạnh mẽ.
Thị trường châu Á khởi sắc nhờ Bitcoin neo giá 87.000 USD, Fed được kỳ vọng cắt giảm lãi suất
Thị trường châu Á mở cửa tăng điểm vào thứ Tư, khi các nhà giao dịch quay trở lại các tài sản rủi ro. Bitcoin duy trì quanh 87.000 USD, và nhà đầu tư ngày càng tin rằng Fed sẽ cắt lãi suất vào tháng 12.
Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm nhờ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất
Thị trường châu Á – Thái Bình Dương bắt đầu tuần mới chủ yếu tăng điểm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khu vực New York, John Williams, báo hiệu rằng một đợt cắt giảm lãi suất thứ ba trong năm nay là điều có thể xảy ra.
Bitcoin vừa chạm đáy, đang bật tăng trở lại?
Bitcoin đã trải qua nhiều ngày chịu áp lực bán mạnh, có lúc rơi về vùng 85.000 USD trước khi có tín hiệu hồi nhẹ. Đợt giảm sâu này khiến tâm lý thị trường chao đảo, nhưng các dữ liệu on-chain cho thấy một tín hiệu quen thuộc trong những chu kỳ tạo đáy: sự đầu hàng hàng loạt của nhà đầu tư.