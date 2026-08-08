Tổng thống Trump có thể "trúng đậm" nhờ dự luật ép ông bán tài sản tiền số
Phương Đăng (theo Reuters)
08/08/2026 8:26 AM (GMT+7)
Một đề xuất đang được các nghị sĩ Mỹ xây dựng nhằm buộc Tổng thống Donald Trump thoái vốn khỏi các doanh nghiệp tiền số để tránh xung đột lợi ích có thể mang lại cho ông một khoản lợi ích thuế đáng kể. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng theo Bloomberg, chính quy định yêu cầu bán tài sản này lại có thể giúp ông Trump trì hoãn việc phải nộp khoản thuế rất lớn.
Theo Bloomberg News, các thượng nghị sĩ của cả hai đảng đang đàm phán với Nhà Trắng để bổ sung một điều khoản về đạo đức vào Clarity Act – dự luật được xem là khung pháp lý quan trọng nhất của Mỹ đối với thị trường tiền điện tử.
Điều khoản này yêu cầu Tổng thống Mỹ phải thoái toàn bộ vốn khỏi các doanh nghiệp hoặc khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử nhằm tránh tình trạng người đứng đầu Nhà Trắng vừa ban hành chính sách, vừa hưởng lợi từ chính những chính sách đó.
Vì sao ông Trump thoái vốn lại được lợi về thuế?
Thông thường, khi một nhà đầu tư bán tài sản có giá trị tăng lên, họ phải nộp thuế lãi vốn trên phần lợi nhuận thu được.
Tuy nhiên, theo Bloomberg, đề xuất đang được thảo luận có thể cho phép ông Trump hoãn việc nộp khoản thuế này, thay vì phải thanh toán ngay sau khi bán tài sản.
Nói cách khác, nếu phải bán các khoản đầu tư tiền số để tuân thủ quy định mới, ông Trump vẫn có thể chưa phải nộp thuế ngay lập tức. Điều này giúp ông giữ lại dòng tiền trong một thời gian và có thêm lợi thế tài chính.
Bloomberg cho biết, đây có thể là một trong những khoản ưu đãi thuế đáng kể nhất mà ông Trump được hưởng nếu điều khoản này được thông qua, dù văn bản chính thức vẫn chưa được công bố.
Tại sao Quốc hội muốn ông Trump thoái vốn?
Yêu cầu thoái vốn xuất phát từ lo ngại về xung đột lợi ích.
Trong thời gian qua, ông Trump đã tích cực ủng hộ ngành công nghiệp tiền điện tử, trong khi bản thân và gia đình cũng đầu tư mạnh vào lĩnh vực này.
Theo báo cáo tài chính công bố hồi tháng 6, ông Trump cho biết hơn 1,4 tỷ USD thu nhập trong năm trước đến từ các dự án tiền điện tử của gia đình. Điều này khiến nhiều nghị sĩ Dân chủ cho rằng, nếu Tổng thống tiếp tục sở hữu các doanh nghiệp tiền số, mọi chính sách do Nhà Trắng ban hành đều có thể trực tiếp làm tăng giá trị tài sản của chính ông.
Vì vậy, các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện đã yêu cầu bổ sung điều khoản đạo đức vào dự luật trước khi đồng ý bỏ phiếu ủng hộ.
Dự luật tiền số lớn nhất từ trước đến nay
Dự luật Clarity Act được đánh giá là bước ngoặt đối với thị trường tiền điện tử tại Mỹ. Văn bản này nhằm xác định rõ cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm quản lý từng loại tài sản số, từ đó tạo khung pháp lý minh bạch hơn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Nhiều chuyên gia nhận định nếu được thông qua, dự luật sẽ thúc đẩy việc ứng dụng tiền điện tử và thu hút thêm dòng vốn vào thị trường.
Tuy nhiên, bên cạnh các quy định về quản lý, cuộc tranh luận hiện nay lại tập trung vào câu hỏi liệu Tổng thống Mỹ có nên tiếp tục nắm giữ các khoản đầu tư tiền số trong khi trực tiếp điều hành chính sách đối với ngành này hay không.
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