Top 10 công nghệ mới nổi năm 2006 sẽ định hình ngành công nghiệp và xã hội trong 5 năm tới
V.N (Theo China Daily)
23/06/2026 7:27 PM (GMT+7)
Theo một báo cáo được công bố vào thứ Ba, sau nhiều năm phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) ưu tiên phần mềm, các công nghệ có tầm ảnh hưởng to lớn đang dịch chuyển khỏi màn hình máy tính để đi vào các hệ thống vật lý – những nền tảng cốt lõi của nền kinh tế hiện đại như năng lượng, y tế, thực phẩm và vật liệu.
Báo cáo có tiêu đề 'Top 10 Công nghệ mới nổi năm 2026' đã được công bố trong khuôn khổ diễn đàn Davos mùa hè (Summer Davos) 2026 tại thành phố Đại Liên, Đông Bắc Trung Quốc.
Báo cáo do Diễn đàn Kinh tế Thế giới và đơn vị xuất bản nghiên cứu Frontiers đồng xuất bản, trong đó xác định các công nghệ then chốt có khả năng định hình ngành công nghiệp, chính sách và xã hội cao nhất trong 5 năm tới.
Các công nghệ này bao gồm nhiều lĩnh vực, từ năng lượng sạch thế hệ mới, vật liệu tiên tiến và công nghệ sinh học cho đến AI và các công nghệ lượng tử.
10 công nghệ mới nổi hàng đầu bao gồm:
Năng lượng "Mọi thứ kết nối lưới điện" (Everything-to-grid energy): Cho phép các phương tiện điện và tòa nhà lưu trữ điện năng, sau đó cung cấp ngược lại lưới điện khi có nhu cầu.
Khai thác lithium trực tiếp (Direct lithium extraction): Thay thế các ao hồ bay hơi chậm chạp bằng các hệ thống kỹ thuật hiện đại, giúp chiết xuất lithium đạt tiêu chuẩn sản xuất pin từ các bãi muối chỉ trong vài giờ.
Vật liệu làm mát bức xạ thụ động (Passive radiative cooling materials): Giúp giữ cho các tòa nhà luôn mát mẻ mà không cần tiêu tốn bất kỳ nguồn năng lượng nào.
Công nghệ tiêu hủy PFAS (PFAS destruction): Phân hủy "hóa chất vĩnh cửu" (PFAS) thành các chất tự nhiên vô hại để đảm bảo nguồn nước uống sạch.
Lên men chính xác (Precision fermentation): Sử dụng vi sinh vật để "nuôi cấy" các thành phần thực phẩm và dược phẩm.
Phân phối thuốc bằng exosome (Exosome drug delivery): Sử dụng các gói ngoại bào tự nhiên của cơ thể người để đưa thuốc đến chính xác các tế bào bị bệnh.
Vắc-xin ung thư mRNA cá nhân hóa (Personalized mRNA cancer vaccines): Huấn luyện hệ thống miễn dịch của bệnh nhân để tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào ung thư.
Mô phỏng lượng tử trong khám phá thuốc (Quantum simulation for drug discovery): Sử dụng máy tính lượng tử để mô phỏng và phát triển các loại thuốc mới.
Mô hình thế giới (World models): Hệ thống AI có khả năng dự đoán các kịch bản diễn ra trong thế giới thực.
Mật mã học dựa trên mạng lưới (Lattice-based cryptography): Được thiết kế để bảo vệ dữ liệu kỹ thuật số nhạy cảm khỏi nguy cơ bị hack bởi các máy tính lượng tử trong tương lai.
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