Tour “hot” từ video triệu lượt xem, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố?

Khu du lịch Bản Rõm thu hút nhiều lượt theo dõi qua mạng xã hội.

Nhiều lượt xem không thay thế giấy phép lữ hành

Mạng xã hội đang rút ngắn đáng kể hành trình từ lúc du khách biết đến một điểm đến cho tới khi quyết định đặt dịch vụ. Một video có hình ảnh đẹp, cách kể hấp dẫn và hàng triệu lượt xem có thể nhanh chóng tạo ra làn sóng check-in, kéo theo nhu cầu đặt phòng, thuê xe và mua tour.

Sức lan tỏa của video ngắn đang thể hiện rõ qua nhiều nội dung quảng bá điểm đến. Một video ghi lại cảnh nam du khách nước ngoài trải nghiệm chui qua địa đạo chật hẹp ở Củ Chi đã thu hút gần 40 triệu lượt xem và 1,5 triệu lượt thích.

Những video khám phá miền Tây với cách kể hài hước, duyên dáng của các TikToker cũng đạt hàng chục triệu lượt xem. Trong khi đó, các thước phim flycam ghi lại vẻ hùng vĩ của đèo Mã Pí Lèng, dòng Nho Quế hay ruộng bậc thang vàng rực mùa lúa chín liên tục tạo “cơn sốt” trên mạng xã hội…

Tại Hà Nội, báo chí từng ghi nhận các video về khu du lịch Bản Rõm, huyện Sóc Sơn, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, góp phần làm lượng khách cuối tuần tăng lên.

Những trường hợp này cho thấy một video hấp dẫn có thể nhanh chóng đưa địa danh ít được chú ý trở thành điểm đến được đông đảo du khách tìm kiếm.

Video ngắn vì thế đang trở thành kênh quảng bá hiệu quả cho địa phương và doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều lượt xem không đồng nghĩa chương trình du lịch được giới thiệu đã đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh. Thị trường vẫn xuất hiện những tour tự phát, lịch trình thiếu khảo sát hoặc dịch vụ chưa được kiểm chứng. Nội dung quảng bá thường nhấn mạnh cảnh đẹp, giá rẻ và trải nghiệm “độc lạ”, trong khi thông tin về đơn vị tổ chức, phương án bảo đảm an toàn, bảo hiểm và chính sách hoàn tiền lại khá mờ nhạt.

Tháng 8/2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cảnh báo về rủi ro từ các chương trình du lịch tự phát do cá nhân, KOL, KOC quảng bá hoặc tổ chức khi chưa đáp ứng điều kiện kinh doanh. Cơ quan quản lý khuyến cáo du khách lựa chọn doanh nghiệp lữ hành có giấy phép, ký hợp đồng rõ ràng và quan tâm đến điều kiện bảo hiểm. Đơn vị tổ chức cũng cần theo dõi thời tiết, chủ động tạm dừng chương trình khi điều kiện không bảo đảm an toàn.

Theo Luật Du lịch, doanh nghiệp lữ hành phải công khai tên và số giấy phép trên nội dung quảng cáo cũng như trong giao dịch điện tử; mua bảo hiểm cho khách, trừ trường hợp khách đã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình; sử dụng hướng dẫn viên theo quy định và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn. Khi xảy ra tai nạn, đơn vị tổ chức phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền và kịp thời triển khai biện pháp khắc phục.

Hợp đồng lữ hành phải được lập thành văn bản, nêu rõ chất lượng, giá, thời gian cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán, trường hợp bất khả kháng, điều kiện thay đổi hoặc hủy chương trình và trách nhiệm tài chính của các bên. Đây là căn cứ để du khách yêu cầu thực hiện đúng dịch vụ, hoàn tiền hoặc bồi thường khi quyền lợi bị ảnh hưởng.

Một video triệu lượt xem có thể tạo cảm hứng và khiến du khách muốn lên đường ngay lập tức, nhưng không thể thay thế giấy phép, hợp đồng, bảo hiểm và năng lực bảo đảm an toàn của đơn vị tổ chức.

Lòng hồ Thủy điện Nho Quế 1 . Ảnh: vietnamtourism

Trách nhiệm phụ thuộc vai trò thực tế

Khi sự cố xảy ra, doanh nghiệp đứng tên trong hợp đồng lữ hành là bên có nghĩa vụ trực tiếp với khách về chương trình đã cam kết. Việc vận chuyển, lưu trú hoặc ăn uống được giao cho nhà cung cấp khác không làm mất nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với du khách. Quan hệ trách nhiệm giữa doanh nghiệp lữ hành và các nhà cung cấp sẽ được giải quyết sau theo hợp đồng giữa các bên.

Đối với KOL, KOC hoặc người sáng tạo nội dung, trách nhiệm cần được xem xét theo vai trò thực tế. Nếu họ chỉ chia sẻ trải nghiệm cá nhân, không nhận tiền, không bán tour và không tham gia tổ chức, họ không đương nhiên trở thành bên cung cấp dịch vụ. Ngược lại, nếu nhận thù lao, hoa hồng hoặc gắn đường dẫn bán hàng, nội dung đó mang tính quảng cáo và phải tuân thủ pháp luật về quảng cáo, bảo vệ người tiêu dùng.

Từ ngày 1/1/2026, quy định mới yêu cầu người có ảnh hưởng phải xác minh độ tin cậy của bên quảng cáo, kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ; không giới thiệu sản phẩm khi chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ và phải thông báo rõ nội dung quảng cáo trước, trong khi thực hiện.

Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng yêu cầu bên cung cấp thông tin cho người tiêu dùng phải bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ và có thể phải liên đới chịu trách nhiệm nếu cung cấp thông tin sai lệch mà không chứng minh được đã thực hiện đầy đủ biện pháp kiểm tra.

Trường hợp người quảng bá trực tiếp thiết kế lịch trình, nhận tiền, gom khách, thuê xe và đặt phòng, vai trò của họ đã vượt khỏi phạm vi giới thiệu. Nếu hoạt động với tư cách đại lý lữ hành, cá nhân hoặc tổ chức phải đăng ký kinh doanh và có hợp đồng đại lý bằng văn bản với doanh nghiệp lữ hành. Hợp đồng tour với khách vẫn phải thể hiện doanh nghiệp lữ hành giao đại lý bán chương trình.

Nền tảng mạng xã hội không mặc nhiên chịu trách nhiệm cho mọi tai nạn xảy ra trong hành trình, tuy nhiên, nếu nền tảng có chức năng trung gian thương mại điện tử, cho phép mở gian hàng, đặt dịch vụ hoặc thanh toán, đơn vị vận hành phải xác thực người bán, quản lý thông tin, lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ giải quyết tranh chấp. Nền tảng có thể phải bồi thường hoặc liên đới bồi thường nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ và việc vi phạm đó gây thiệt hại cho người mua.

Để hạn chế rủi ro, trước khi chuyển tiền, du khách cần kiểm tra tên đầy đủ, mã số doanh nghiệp, số giấy phép lữ hành và tài khoản nhận tiền; yêu cầu hợp đồng ghi cụ thể phương tiện, nơi lưu trú, bữa ăn, điểm tham quan, bảo hiểm, điều kiện thời tiết và chính sách hoàn hủy. Quảng cáo “bao trọn gói” hoặc “cam kết an toàn tuyệt đối” cần được cụ thể hóa thành điều khoản có thể kiểm chứng.

Nếu xảy ra sự cố, ưu tiên đầu tiên vẫn là bảo đảm an toàn và liên hệ lực lượng chức năng. Sau đó, du khách cần lưu lại hợp đồng, quảng cáo, tin nhắn, chứng từ thanh toán, hình ảnh hiện trường, hồ sơ y tế và yêu cầu đơn vị tổ chức lập biên bản. Đây là căn cứ để yêu cầu thực hiện đúng dịch vụ, hoàn tiền, bồi thường hoặc gửi khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền.