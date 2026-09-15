Toyota cải tổ, báo hiệu sự thay đổi khốc liệt trong ngành ô tô Trung Quốc

Hôm thứ Hai 14/9, Tập đoàn ô tô Quảng Châu (GAC) cho biết họ có kế hoạch mua lại một phần cổ phần của Tập đoàn FAW trong một liên doanh ô tô giấu tên với một công ty niêm yết ở nước ngoài. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin liên doanh này là FAW Toyota , có khả năng mở đường cho sự hội nhập chặt chẽ hơn giữa hai mảng kinh doanh của Toyota tại Trung Quốc.

Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới, đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc sàng lọc sau nhiều năm mở rộng nhanh chóng dẫn đến tình trạng dư thừa công suất khổng lồ và hơn 100 thương hiệu ô tô cạnh tranh.

Các nhà phân tích cho rằng thỏa thuận được đề xuất có thể báo trước sự hợp nhất rộng rãi hơn trong ngành khi tình trạng dư thừa công suất đã làm suy yếu hiệu quả kinh tế của các mạng lưới song song.

Ngành công nghiệp ô tô "từ lâu đã phải chịu đựng sự thoái hóa, hay cạnh tranh thua lỗ", S&P Global Ratings cho biết trong một báo cáo hôm thứ Ba 15/9, cảnh báo rằng nhu cầu yếu, tình trạng dư thừa công suất và sự chuyển đổi nhanh chóng sang xe điện đang gây khó khăn cho các nhà sản xuất ô tô thuộc sở hữu nhà nước và các liên doanh nước ngoài của họ. "Chúng tôi dự đoán một làn sóng tái cấu trúc ngành công nghiệp rộng lớn hơn trong hai đến ba năm tới", S&P cho biết.

Trong nhiều thập kỷ, Toyota đã mở rộng hoạt động tại Trung Quốc thông qua các mối quan hệ đối tác riêng biệt với FAW ở phía bắc và GAC ở phía nam, một chiến lược giúp hãng xây dựng quy mô trong một thị trường đang phát triển nhanh chóng. Nhưng khi tốc độ tăng trưởng chậm lại, cạnh tranh gay gắt hơn và sự chuyển dịch sang xe điện làm giảm lợi nhuận, lý do để duy trì các hoạt động song song đã suy yếu.

Bill Russo, người sáng lập công ty tư vấn Automobility có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết động thái này có "logic công nghiệp hợp lý" vì Toyota có thể làm cho hoạt động bán hàng và phân phối của mình hiệu quả hơn và giảm bớt đầu tư chồng chéo.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng chỉ riêng việc tăng hiệu quả sẽ không giải quyết được những thách thức mà các nhà sản xuất ô tô nước ngoài đang phải đối mặt tại Trung Quốc.

"Vấn đề cơ bản hơn là sự mất đi tính phù hợp mà nhiều nhà sản xuất ô tô toàn cầu đang phải đối mặt trong lĩnh vực công nghệ hướng đến người tiêu dùng" - Russo nói, đồng thời cho rằng việc hợp nhất đơn thuần sẽ không thể khôi phục lại vị thế của các sản phẩm Toyota.

"Bạn có thể trở nên hiệu quả hơn trong việc chế tạo một chiếc xe mà người tiêu dùng ngày càng ít chú ý đến," ông nói.

Liên doanh đang chịu áp lực

Các nhà sản xuất ô tô nước ngoài từng thống trị thị trường ô tô Trung Quốc đã dần mất thị phần vào tay các đối thủ trong nước trong 5 năm qua. BYD, Geely và Chery đã giành được thị phần lớn hơn nhờ sự phát triển nhanh chóng của xe điện và xe hybrid và hiện đang mở rộng mạnh mẽ ra thị trường nước ngoài.

Jia Ke, người sáng lập công ty tư vấn Auto Business Review, cho biết mô hình liên doanh truyền thống mà các nhà sản xuất ô tô nước ngoài đã áp dụng tại Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua đang chịu áp lực.

"Khi nguồn lợi nhuận của ngành tiếp tục thu hẹp, các khoản đầu tư dư thừa và sự thiếu hiệu quả nội bộ ngày càng trở nên không thể chấp nhận được" - ông cho biết.

Toyota đã chứng kiến thị phần của mình trên thị trường xe du lịch Trung Quốc giảm trong những năm gần đây và có những dấu hiệu cho thấy sự hợp nhất trong hoạt động của hãng tại thị trường này.

Hai liên doanh của hãng tại Trung Quốc chiếm 7% doanh số bán xe du lịch trong 8 tháng đầu năm, xếp sau BYD, Geely Auto và Volkswagen, theo số liệu của Hiệp hội Ô tô Du lịch Trung Quốc.

Năm 2021, hai liên doanh này cùng nhau xếp thứ hai, chỉ sau Volkswagen, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của các thương hiệu nội địa.

Để đáp lại, Toyota đã tìm cách tinh giản hoạt động của mình. Cuối năm 2024, Reuters đưa tin rằng nhà sản xuất ô tô này đang tìm cách hợp nhất các hoạt động bán hàng và sản xuất như một phần trong tham vọng đảo ngược tình thế tại Trung Quốc.

Những dấu hiệu của sự thay đổi đã bắt đầu xuất hiện. Theo dữ liệu từ nhà phân tích Li Yanwei của Hiệp hội các đại lý ô tô Trung Quốc, mạng lưới đại lý của FAW Toyota đã giảm hơn 15% xuống còn 651 cửa hàng trong năm nay, so với mức đỉnh điểm 773 cửa hàng vào năm 2022. Mạng lưới của GAC Toyota cũng giảm hơn 10% trong cùng kỳ, từ 693 đại lý xuống còn 620.

Thách thức mà Toyota và các thương hiệu ô tô nước ngoài khác phải đối mặt tại Trung Quốc là ngành công nghiệp ô tô nước này vẫn đang mắc kẹt trong cuộc chiến giá cả khốc liệt do nhiều năm đầu tư và tăng trưởng năng lực sản xuất gây ra , tạo áp lực lên biên lợi nhuận.

Chính phủ đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và tác động tiêu cực của cuộc chiến giá cả. Theo số liệu chính thức, biên lợi nhuận trong ngành sản xuất ô tô đã giảm xuống còn 1,5%, mức thấp nhất trong gần một thập kỷ.

Tuần trước, nhà hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với các vụ sáp nhập và tái cấu trúc giữa các nhà sản xuất ô tô lớn.

Volkswagen - nhà sản xuất ô tô nước ngoài lớn nhất Trung Quốc trong phần lớn 3 thập kỷ qua, cũng hoạt động thông qua các mối quan hệ đối tác với FAW và SAIC được thiết lập khi tốc độ tăng trưởng nhanh chóng thúc đẩy việc mở rộng và phủ sóng thị trường.

Trong số các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, Honda và Nissan đã cắt giảm sản lượng tại Trung Quốc do doanh số bán hàng suy yếu, trong khi Mitsubishi Motors ngừng hoàn toàn việc sản xuất ô tô trong nước.

Zhou Xiaoying, người sáng lập nền tảng chuỗi cung ứng ô tô Gasgoo, cho biết cấu trúc liên doanh từng cho phép các nhà sản xuất ô tô nước ngoài nhanh chóng mở rộng tại Trung Quốc, nhưng ngành công nghiệp hiện đang bước vào một giai đoạn mới với những ưu tiên đang thay đổi.

"Các ưu tiên đang thay đổi" - bà nói. "Quyết định nhanh hơn, chi phí thấp hơn và chiến lược thị trường thống nhất hơn".