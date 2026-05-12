TPHCM biến đất bỏ hoang thành công viên tạm, tạo lực đẩy mới cho thị trường
Gia Linh
12/05/2026 6:50 PM (GMT+7)
TPHCM đang đẩy mạnh rà soát quỹ đất công và các dự án chậm triển khai trên toàn địa bàn, đồng thời tiếp tục chủ trương tận dụng các khu đất bỏ trống để phát triển công viên tạm, không gian sinh hoạt cộng đồng. Động thái này không chỉ phục vụ chỉnh trang đô thị mà còn tạo tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản.
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương thống kê, đánh giá toàn bộ các khu đất đang để trống. Đối tượng rà soát bao gồm đất công chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả và các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai, tạm ngưng hoặc bỏ hoang.
Trên cơ sở đó, thành phố sẽ đề xuất phương án xử lý đối với các dự án chậm đưa đất vào sử dụng nhằm tránh lãng phí. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã đề nghị Sở Tài chính tổng hợp danh sách các dự án chậm triển khai để báo cáo UBND TPHCM, trong khi các địa phương phải cập nhật tình trạng đất trống và dự án “treo” đang quản lý.
TPHCM đang đẩy mạnh rà soát quỹ đất công và các dự án chậm triển khai để tận dụng, phát triển công viên tạm. Ảnh: Gia Linh
Đáng chú ý, các khu đất này sẽ được đề xuất sử dụng tạm thời cho mục tiêu chỉnh trang đô thị như công viên tạm, vườn hoa, sân sinh hoạt cộng đồng. Sở Xây dựng thống nhất với hướng đi này, nhưng lưu ý việc khai thác phải đảm bảo không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng tiến độ dự án và không phát sinh thủ tục pháp lý mới. Đồng thời, cần bố trí nguồn kinh phí để duy trì các không gian này.
Từ góc độ thị trường, chính sách này đang phát đi tín hiệu rõ ràng về việc siết quản lý đất đai, đặc biệt với các chủ đầu tư chậm triển khai dự án. Khi quỹ đất bị rà soát thường xuyên và có nguy cơ bị đưa vào sử dụng tạm, chi phí cơ hội giữ đất sẽ tăng lên, buộc doanh nghiệp phải đẩy nhanh tiến độ hoặc tái cấu trúc dự án.
Song song đó, việc gia tăng các không gian xanh tạm thời cũng góp phần cải thiện tiện ích khu vực, từ đó có thể tác động tích cực đến giá trị bất động sản lân cận trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, thị trường được kỳ vọng sẽ vận hành minh bạch và hiệu quả hơn khi tình trạng “ôm đất chờ thời” dần bị hạn chế.
Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, động thái của TPHCM được xem là bước đi vừa giải quyết bài toán đô thị, vừa điều tiết lại hành vi thị trường theo hướng sử dụng đất hiệu quả hơn.
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