TP.HCM bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, giá bán từ hơn 23 triệu đồng/m²
Gia Linh
09/07/2026 10:23 AM (GMT+7)
Sau nhiều tháng được người dân chờ đợi, TP.HCM đã chính thức công bố giá bán hai dự án nhà ở xã hội tại quận 10 và TP.Thủ Đức (trước đây) . Động thái này không chỉ mở thêm cơ hội sở hữu nhà cho người thu nhập thấp mà còn góp phần cải thiện nguồn cung phân khúc nhà ở giá phù hợp trên thị trường.
TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển nhà ở xã hội nhằm thực hiện mục tiêu được Chính phủ giao là hoàn thành 199.400 căn đến năm 2030. Riêng giai đoạn 2026-2030, thành phố phải đưa vào sử dụng hơn 181.000 căn hộ. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã khởi công 9 dự án với gần 11.000 căn hộ.
Trong bức tranh đó, việc hai dự án đầu tiên chính thức công bố giá bán được xem là bước tiến quan trọng để nguồn cung mới sớm đến tay người dân.
Dự án đầu tiên là nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại phường Diên Hồng (quận 10 cũ) do Công ty Cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư. Sau khi được Viện Kinh tế Xây dựng thẩm tra và hoàn thiện phương án xác định giá, chủ đầu tư công bố mức giá bán 23.251.398 đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa tính phí bảo trì và hệ số điều chỉnh theo vị trí căn hộ.
Dự án quy mô gần 800 căn hộ hiện gần hoàn thiện và dự kiến sẽ được nghiệm thu, bàn giao trong tháng 8 tới. Lợi thế nằm tại khu vực trung tâm TP.HCM khiến dự án trở thành một trong những dự án nhà ở xã hội có sức hút lớn nhất thời gian qua. Theo chủ đầu tư, đã có hơn 12.000 hồ sơ đăng ký mua, cao gấp nhiều lần số lượng căn hộ hiện có.
TP.HCM công bố giá bán 2 dự án nhà ở xã hội mới, người lao động mong mở rộng cơ hội an cư. Ảnh: Gia Linh
Trong khi đó, tại phường Linh Xuân (TP.Thủ Đức trước đây), dự án chung cư số 35 Lê Văn Chí do Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ đầu tư cũng đã công bố giá bán đối với quỹ nhà ở xã hội thuộc block C.
Giá bán được xác định là 35.349.299 đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì.
Dự án được phát triển trên khu đất rộng 8.637 m², gồm ba block cao 16 tầng với khoảng 452 căn hộ. Trong đó có 140 căn thuộc diện nhà ở xã hội, diện tích từ 40-75 m².
Việc giá bán được công khai giúp người dân có thêm cơ sở để tính toán khả năng tài chính trước khi nộp hồ sơ mua nhà, đồng thời tạo sự minh bạch trong quá trình triển khai các dự án nhà ở xã hội.
Tuy nhiên, câu chuyện về khả năng tiếp cận nhà ở của người dân vẫn còn nhiều thách thức. Theo đề án "Nghiên cứu phát triển chính sách tạo lập thị trường nhà ở xã hội tại Việt Nam" do nhóm chuyên gia Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện, phần lớn người dân vẫn kỳ vọng sở hữu căn hộ với mức giá dưới 1 tỷ đồng.
Khảo sát hơn 1.100 người có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại 30 tỉnh, thành phố cho thấy 39% mong muốn căn hộ khoảng 50 m² có giá từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng. Có 27,2% chấp nhận mức giá từ 1-1,5 tỷ đồng, gần 19% sẵn sàng chi trên 1,5 tỷ đồng, trong khi khoảng 15% vẫn kỳ vọng mức giá dưới 500 triệu đồng.
Diễn biến này phản ánh khoảng cách giữa nhu cầu của người mua và mặt bằng chi phí phát triển dự án hiện nay. Dù giá nhà ở xã hội vẫn thấp hơn nhiều so với căn hộ thương mại cùng khu vực, việc kiểm soát giá bán để phù hợp với khả năng chi trả của người dân vẫn là bài toán cần tiếp tục được giải quyết.
Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ thương mại giá vừa túi tiền tại TP.HCM ngày càng hạn chế, việc các dự án nhà ở xã hội lần lượt hoàn thiện thủ tục pháp lý, xác định giá bán và chuẩn bị bàn giao được kỳ vọng sẽ tạo thêm lực đỡ cho thị trường. Đây không chỉ là cơ hội an cư của hàng nghìn hộ gia đình mà còn là tín hiệu tích cực đối với chiến lược phát triển cân bằng cơ cấu sản phẩm bất động sản của thành phố trong những năm tới.
TP.HCM bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, giá bán từ hơn 23 triệu đồng/m²
Sau nhiều tháng được người dân chờ đợi, TP.HCM đã chính thức công bố giá bán hai dự án nhà ở xã hội tại quận 10 và TP.Thủ Đức (trước đây) . Động thái này không chỉ mở thêm cơ hội sở hữu nhà cho người thu nhập thấp mà còn góp phần cải thiện nguồn cung phân khúc nhà ở giá phù hợp trên thị trường.
Đề xuất thêm mô hình sở hữu mới, đáp ứng giấc mơ an cư cho người lao động TP.HCM
Trong khi thị trường bất động sản TP.HCM vẫn thiếu nghiêm trọng các sản phẩm nhà ở có giá phù hợp, một đề xuất mới của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đang thu hút sự quan tâm. Theo đó, việc bổ sung loại hình đất ở có thời hạn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện phát triển thêm những sản phẩm nhà ở với chi phí thấp hơn, góp phần mở rộng lựa chọn cho người mua.
Thêm cơ chế cho nhà ở giá hợp lý: Lời giải cho bài toán lệch pha nguồn cung?
Giữa lúc giá nhà tại TP.HCM liên tục thiết lập mặt bằng cao mới, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất bổ sung cơ chế phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thấp vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Nếu được chấp thuận, đây có thể trở thành "mảnh ghép" còn thiếu để mở rộng nguồn cung và giúp thị trường phát triển cân bằng hơn.
Đẩy mạnh phân cấp đất đai tại TP.HCM: "cởi trói" thủ tục, mở thêm dư địa cho thị trường bất động sản
Một trong những rào cản lớn nhất của thị trường bất động sản TP.HCM nhiều năm qua là thủ tục đất đai kéo dài. Việc thành phố trao thêm 26 thẩm quyền cho Chủ tịch UBND phường, xã và đặc khu được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện để nhiều dự án sớm hoàn tất pháp lý và đưa sản phẩm ra thị trường.
TP.HCM thêm 3 dự án được bán cho người nước ngoài, thị trường căn hộ đón tín hiệu tích cực
TP.HCM vừa bổ sung thêm 3 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu, nâng tổng số lên 144 dự án. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư quốc tế, được kỳ vọng góp phần gia tăng thanh khoản và mở rộng nguồn cầu cho phân khúc căn hộ trung - cao cấp.
Dự án đô thị 109 ha tại cửa ngõ TP.HCM tìm chủ đầu tư quốc tế
TP.HCM tiếp tục đưa thêm một quỹ đất quy mô lớn ra thị trường khi phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới, tổng vốn đầu tư hơn 27.300 tỷ đồng. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực cửa ngõ phía Đông, đồng thời bổ sung nguồn cung bất động sản và thương mại - dịch vụ trong giai đoạn tới.
TP.HCM bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, giá bán từ hơn 23 triệu đồng/m²
Đề xuất thêm mô hình sở hữu mới, đáp ứng giấc mơ an cư cho người lao động TP.HCM
Trong khi thị trường bất động sản TP.HCM vẫn thiếu nghiêm trọng các sản phẩm nhà ở có giá phù hợp, một đề xuất mới của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đang thu hút sự quan tâm. Theo đó, việc bổ sung loại hình đất ở có thời hạn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện phát triển thêm những sản phẩm nhà ở với chi phí thấp hơn, góp phần mở rộng lựa chọn cho người mua.
Thêm cơ chế cho nhà ở giá hợp lý: Lời giải cho bài toán lệch pha nguồn cung?
Giữa lúc giá nhà tại TP.HCM liên tục thiết lập mặt bằng cao mới, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất bổ sung cơ chế phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thấp vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Nếu được chấp thuận, đây có thể trở thành "mảnh ghép" còn thiếu để mở rộng nguồn cung và giúp thị trường phát triển cân bằng hơn.
Đẩy mạnh phân cấp đất đai tại TP.HCM: "cởi trói" thủ tục, mở thêm dư địa cho thị trường bất động sản
Một trong những rào cản lớn nhất của thị trường bất động sản TP.HCM nhiều năm qua là thủ tục đất đai kéo dài. Việc thành phố trao thêm 26 thẩm quyền cho Chủ tịch UBND phường, xã và đặc khu được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện để nhiều dự án sớm hoàn tất pháp lý và đưa sản phẩm ra thị trường.
TP.HCM thêm 3 dự án được bán cho người nước ngoài, thị trường căn hộ đón tín hiệu tích cực
TP.HCM vừa bổ sung thêm 3 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu, nâng tổng số lên 144 dự án. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư quốc tế, được kỳ vọng góp phần gia tăng thanh khoản và mở rộng nguồn cầu cho phân khúc căn hộ trung - cao cấp.
Dự án đô thị 109 ha tại cửa ngõ TP.HCM tìm chủ đầu tư quốc tế
TP.HCM tiếp tục đưa thêm một quỹ đất quy mô lớn ra thị trường khi phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới, tổng vốn đầu tư hơn 27.300 tỷ đồng. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực cửa ngõ phía Đông, đồng thời bổ sung nguồn cung bất động sản và thương mại - dịch vụ trong giai đoạn tới.