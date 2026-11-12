TP.HCM chuẩn hóa lệ phí đăng ký, giảm thêm rào cản thủ tục cho hộ kinh doanh
Gia Linh
12/11/2026 10:29 AM (GMT+7)
Không chỉ xác định mức thu đối với từng thủ tục, dự thảo quy định lệ phí đăng ký kinh doanh của TP.HCM còn đặt ra các trường hợp miễn, không thu lệ phí. Đây là một trong những nội dung cần thiết để chuẩn hóa chi phí hành chính và tạo thuận lợi cho hoạt động của khu vực kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã.
Chi phí để gia nhập và duy trì hoạt động trên thị trường không chỉ nằm ở vốn đầu tư, mặt bằng hay nhân công, mà còn bao gồm những khoản chi phí hành chính phát sinh trong quá trình đăng ký, điều chỉnh thông tin và tổ chức hoạt động kinh doanh.
Với hàng nghìn thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh được thực hiện ở cấp cơ sở, việc thống nhất mức thu và xác định rõ trường hợp được miễn, không thu lệ phí có ý nghĩa đối với môi trường kinh doanh tại TP.HCM.
UBND TP.HCM hiện lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh. Thời gian góp ý kéo dài từ ngày 9/11 đến hết ngày 18/11/2026.
Theo dự thảo, hộ kinh doanh khi thực hiện thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dự kiến nộp 100.000 đồng/lần. Mức thu đối với thủ tục cấp thay đổi là 50.000 đồng/lần và cấp lại là 30.000 đồng/lần.
Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các đơn vị trực thuộc, mức thu cũng được thiết kế theo cùng một khung: 100.000 đồng đối với cấp mới, 50.000 đồng đối với cấp thay đổi và 30.000 đồng đối với cấp lại giấy chứng nhận.
TP.HCM chuẩn hóa lệ phí đăng ký kinh doanh, áp dụng mức lệ phí mới. Ảnh: Gia Linh
Việc áp dụng một khung mức thu thống nhất cho các nhóm đối tượng giúp xác định rõ nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, hạn chế sự thiếu đồng bộ trong quá trình tổ chức thu và quản lý lệ phí.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của dự thảo không chỉ nằm ở mức thu mà còn ở việc phân định các trường hợp không phải nộp lệ phí.
Cụ thể, những thủ tục như cập nhật, bổ sung, hiệu đính thông tin trong cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh; đăng ký tạm ngừng hoạt động; tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký; đăng ký chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đều thuộc diện không thu lệ phí.
Với hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, thủ tục đăng ký giải thể cũng như chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc không phải chịu khoản thu này.
Cách tiếp cận trên có ý nghĩa nhất định đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, bởi quá trình hoạt động trên thị trường thường xuyên phát sinh nhu cầu cập nhật thông tin hoặc điều chỉnh trạng thái hoạt động. Việc không thu lệ phí đối với các thủ tục nêu trên giúp tránh phát sinh thêm khoản chi hành chính cho những thay đổi mang tính quản lý, cập nhật dữ liệu.
Một nội dung khác trong dự thảo là chính sách miễn lệ phí đối với hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng và đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ tổ hợp tác cũng được đề xuất miễn lệ phí khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã lần đầu.
Ngoài ra, trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận do thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhà nước theo quy định pháp luật cũng được miễn lệ phí.
Những quy định này cho thấy dự thảo không chỉ hướng đến việc chuẩn hóa công tác thu mà còn tính đến đặc thù của từng nhóm đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh.
Theo UBND TP.HCM, việc ban hành nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác thu lệ phí đăng ký kinh doanh tại UBND cấp xã, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và minh bạch sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
Đối tượng áp dụng gồm cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các đơn vị trực thuộc. Quy định áp dụng đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
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