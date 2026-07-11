TP.HCM chuẩn hóa quy trình thủ tục đất đai, đẩy mạnh số hóa để giảm thời gian xử lý
Gia Linh
11/07/2026 9:46 AM (GMT+7)
TP.HCM vừa ban hành quy định mới về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Việc chuẩn hóa quy trình và tăng cường khai thác dữ liệu số được kỳ vọng sẽ giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục nhanh chóng, minh bạch và tiết kiệm chi phí hơn.
Trong bối cảnh nhu cầu giao dịch, đăng ký và thực hiện các thủ tục về đất đai ngày càng lớn, cải cách hành chính được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần cải thiện môi trường đầu tư và thị trường bất động sản. Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành quy định mới về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn thành phố.
Quy định được xây dựng trên cơ sở Nghị định 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 254/2025/QH15 về tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thi hành Luật Đất đai.
Theo đó, quy trình mới áp dụng đối với UBND TP.HCM, UBND cấp xã cùng các sở, ngành, Văn phòng Đăng ký đất đai, cơ quan thuế, đơn vị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng đất.
TP.HCM vừa ban hành quy định mới về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ảnh: Gia Linh
Điểm đáng chú ý của quy định là yêu cầu các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính phải khai thác tối đa thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu để thay thế các giấy tờ người dân từng phải nộp. Chỉ khi dữ liệu chưa đầy đủ hoặc không thể truy xuất, cơ quan chức năng mới yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định.
Việc sử dụng dữ liệu số được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng người dân phải kê khai nhiều lần cùng một thông tin, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giảm chi phí thực hiện thủ tục.
Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đặt mục tiêu bảo đảm việc giải quyết thủ tục đất đai theo hướng công khai, minh bạch, thống nhất giữa các địa phương, đồng thời mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến trong toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ.
Để bảo đảm quy định mới được triển khai đồng bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với UBND cấp xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục theo quy định mới; đồng thời kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện tại các địa phương.
Ngoài ra, cơ quan này cũng sẽ tham mưu UBND TP.HCM công bố đầy đủ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền cấp thành phố và cấp xã để người dân thuận tiện tra cứu và thực hiện.
Việc ban hành quy trình thống nhất được đánh giá là bước tiếp theo trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính của TP.HCM, hướng đến xây dựng nền hành chính số, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và tạo môi trường thuận lợi hơn cho các hoạt động đầu tư, chuyển nhượng, phát triển bất động sản trên địa bàn thành phố.
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