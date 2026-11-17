Quỹ đất phân bổ trên ba khu vực, đất trồng lúa chiếm tỷ trọng đáng chú ý

Thị trường bất động sản TP.HCM có thêm một nguồn lực đất đai đáng chú ý khi thành phố công bố danh mục các khu đất được tham gia cơ chế thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội. Không chỉ tập trung tại khu vực đô thị hiện hữu, danh mục lần này còn trải rộng sang Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, tạo thêm không gian lựa chọn địa điểm phát triển dự án cho doanh nghiệp.

Theo thông báo của UBND TP.HCM, có 147 khu đất được chấp thuận cho các tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại năm 2026, đợt 2. Danh mục này đã được HĐND TP.HCM thông qua tại Nghị quyết số 125.

Tổng diện tích các khu đất đạt hơn 854,28 ha, tương đương khoảng 8,54 triệu m². Trong đó, khoảng 457,34 ha là đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở. Đáng chú ý, diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng lên tới khoảng 341,51 ha.

147 khu đất với tổng diện tích hơn 854 ha vừa được TP.HCM chấp thuận tham gia cơ chế thí điểm phát triển nhà ở thương mại. Ảnh: Gia Linh

Xét theo địa bàn trước sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực TP.HCM cũ có 94 khu đất với tổng diện tích khoảng 589,58 ha. Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 19 khu đất, quy mô khoảng 124,67 ha; Bình Dương cũ có 34 khu đất với diện tích khoảng 140,03 ha. Ngoài ra, danh mục còn có một khu đất quốc phòng.

Việc phân bổ quỹ đất tại nhiều khu vực tạo thêm lựa chọn về địa điểm phát triển dự án cho doanh nghiệp bất động sản. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để mở rộng không gian phát triển nhà ở thương mại, thay vì chỉ tập trung vào những khu vực đô thị hiện hữu.

Để xây dựng danh mục, cơ quan chức năng đã rà soát 450 hồ sơ qua ba đợt. Trong đó, 107 hồ sơ không đáp ứng điều kiện; 24 hồ sơ của doanh nghiệp cổ phần hóa cần tiếp tục rà soát; 68 hồ sơ đã được rút hoặc trả lại; 103 hồ sơ chuyển sang các đợt tiếp theo và một hồ sơ đã được thông qua trước đó.

Kết quả rà soát cho thấy không phải toàn bộ hồ sơ đăng ký đều được đưa vào danh mục thí điểm. Việc sàng lọc là bước cần thiết để xác định các khu đất đáp ứng điều kiện tham gia cơ chế đặc thù này.

Khả năng bổ sung nguồn cung phụ thuộc tiến độ triển khai dự án

Ở góc độ thị trường, quy mô hơn 854 ha tạo ra kỳ vọng về khả năng bổ sung nguồn lực phát triển nhà ở thương mại cho TP.HCM. Tuy nhiên, diện tích đất được chấp thuận tham gia thí điểm không đồng nghĩa toàn bộ quỹ đất sẽ nhanh chóng trở thành dự án đủ điều kiện mở bán.

Theo UBND TP.HCM, thông báo công bố danh mục là căn cứ để doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước liên quan thực hiện những bước tiếp theo theo Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội, Nghị định số 75/2025 và Nghị quyết số 125 của HĐND TP.HCM.

Hơn 854 ha tạo ra kỳ vọng về khả năng bổ sung nguồn lực phát triển nhà ở thương mại cho TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Thông tin về tổ chức thực hiện, tên dự án, địa điểm, diện tích và hình thức triển khai từng khu đất được thể hiện trong phụ lục kèm theo thông báo. Ranh giới từng khu đất cũng được xác định theo hồ sơ đã được HĐND TP.HCM thông qua.

Dù vậy, để chuyển quỹ đất thành sản phẩm nhà ở thương mại, từng dự án vẫn phải hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Trong đó, yêu cầu về tính đồng bộ giữa các loại quy hoạch và cấp độ quy hoạch là điều kiện quan trọng, bên cạnh các quy định về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Điều này đồng nghĩa tiến độ triển khai sẽ không giống nhau giữa các khu đất. Những dự án có hồ sơ pháp lý và điều kiện quy hoạch thuận lợi có thể có lợi thế trong quá trình hoàn thiện thủ tục, trong khi các khu đất còn vướng mắc sẽ cần thêm thời gian xử lý.

Vì vậy, tác động thực tế của cơ chế thí điểm đối với thị trường không chỉ được đo bằng số lượng khu đất được công bố. Quan trọng hơn là khả năng đưa từng khu đất vào triển khai, hình thành dự án và bổ sung nguồn cung nhà ở thương mại trong thời gian tới.