TP.HCM đặt chỉ tiêu tăng trưởng mới cho doanh nghiệp vận hành Metro số 1
Gia Linh
10/09/2026 4:09 PM (GMT+7)
Doanh thu Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên được đặt mục tiêu tăng từ hơn 615 tỷ đồng lên gần 901 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030. Để đạt con số này, bài toán quan trọng không chỉ là tăng chuyến mà còn phải đưa metro trở thành lựa chọn đi lại thường xuyên của người dân TP.HCM.
TP.HCM vừa đặt ra lộ trình tăng trưởng mới cho Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 - đơn vị trực tiếp vận hành tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.
Theo các chỉ tiêu được giao, tổng doanh thu năm 2026 dự kiến đạt hơn 615 tỷ đồng. Con số này tăng lên gần 677 tỷ đồng vào năm 2027, hơn 744 tỷ đồng năm 2028 và gần 819 tỷ đồng năm 2029.
Đến năm 2030, doanh thu được đặt mục tiêu gần 901 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong 4 năm, đơn vị vận hành Metro số 1 phải tăng thêm khoảng 285 tỷ đồng doanh thu, tương đương hơn 46% so với năm 2026.
Mục tiêu lợi nhuận trước thuế cũng tăng từ gần 21,8 tỷ đồng lên gần 32 tỷ đồng trong cùng giai đoạn. Những con số trên đặt ra bài toán đáng chú ý đối với thị trường vận tải hành khách công cộng TP.HCM. Khi một tuyến metro đã đi vào hoạt động ổn định, yếu tố quyết định hiệu quả khai thác không chỉ nằm ở năng lực vận hành mà còn ở khả năng thu hút và duy trì lượng khách sử dụng thường xuyên.
Doanh thu Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên được đặt mục tiêu tăng từ hơn 615 tỷ đồng lên gần 901 tỷ đồng. Ảnh: Gia Linh
Theo định hướng của TP.HCM, Công ty Đường sắt đô thị số 1 phải nâng sản lượng vận tải, số lượt tàu vận hành và sản lượng hành khách trong giai đoạn 2026-2030. Song song đó, doanh nghiệp được yêu cầu tiếp tục nâng chất lượng dịch vụ, tiện ích và trải nghiệm của người đi metro.
Điều này đặc biệt quan trọng khi Metro số 1 phải cạnh tranh với thói quen sử dụng xe máy, ô tô và các phương thức di chuyển khác của người dân thành phố. Khi việc sử dụng metro chuyển từ trải nghiệm một phương tiện mới sang nhu cầu đi lại hằng ngày, các yếu tố như sự thuận tiện, thời gian di chuyển, chất lượng dịch vụ và khả năng kết nối với những phương tiện công cộng khác sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của hành khách.
Trong chiến lược 5 năm tới, TP.HCM cũng yêu cầu đơn vị vận hành đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành và bảo trì. Hoạt động kinh doanh phải hướng tới hiệu quả, bền vững, đồng thời bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Đáng chú ý, Công ty không dự kiến đầu tư từ Quỹ đầu tư phát triển trong giai đoạn này.
Hội đồng thành viên Công ty được giao xây dựng kế hoạch kinh doanh và các giải pháp thực hiện gắn với mục tiêu tăng trưởng "2 con số" giai đoạn 2026-2030.
Với mục tiêu doanh thu tiến sát 1.000 tỷ đồng vào cuối thập kỷ, Metro số 1 vì vậy đang bước vào phép thử mới: từ một dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn trở thành một dịch vụ vận tải công cộng có khả năng thu hút khách, tạo nguồn thu và vận hành hiệu quả trong dài hạn.
Kết quả của quá trình này không chỉ tác động đến riêng Metro số 1 mà còn có ý nghĩa đối với thị trường vận tải công cộng TP.HCM, khi mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố tiếp tục được mở rộng trong tương lai.
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