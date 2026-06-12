TP.HCM đẩy mạnh số hóa đất đai, nhiều hồ sơ được giải quyết trong ngày

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 (khu vực TP.Thủ Đức trước đây) vừa triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cho phép người dân lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp tùy nhu cầu.

Đáng chú ý, với hình thức trực tuyến toàn trình, người dân và các tổ chức tín dụng có thể thực hiện toàn bộ quy trình nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả ngay trên máy tính hoặc điện thoại mà không cần đến cơ quan chức năng.

Đối với hình thức trực tuyến một phần, người dân chỉ phải đến cơ quan đăng ký đất đai một lần để nộp hồ sơ gốc. Sau đó, hồ sơ được xử lý và trả kết quả trong thời gian từ 2-4 giờ làm việc tùy từng loại thủ tục.

Người dân làm thủ tục đất đai có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp tùy nhu cầu. Ảnh: Gia Linh

Theo đơn vị triển khai, sau khi hồ sơ được nộp lên hệ thống, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, tiếp nhận và xử lý trên môi trường số. Các thông báo về nghĩa vụ tài chính cũng được gửi tự động đến người dân thông qua hệ thống điện tử.

Mô hình này giúp giảm đáng kể thời gian đi lại, hạn chế tình trạng chờ đợi và tăng tính minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ. Người dân có thể chủ động theo dõi tiến độ xử lý thay vì phải trực tiếp liên hệ cơ quan chức năng như trước.

Trong bối cảnh TP.HCM đang thúc đẩy xây dựng chính quyền số, việc rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đất đai từ nhiều ngày xuống còn vài giờ được xem là bước tiến quan trọng. Nếu được nhân rộng, mô hình này không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ người dân mà còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy thị trường bất động sản vận hành hiệu quả hơn.