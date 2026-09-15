TP.HCM dự kiến chi hơn 26.000 tỷ đồng tạo mặt bằng cho metro số 6
Gia Linh
15/09/2026 7:30 PM (GMT+7)
Trong quá trình tăng tốc phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, TP.HCM đang chuẩn bị nguồn lực cho metro số 6 - tuyến giao thông quan trọng kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với khu Đông thành phố. Riêng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến cần hơn 26.330 tỷ đồng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đang lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ metro số 6, giai đoạn 1 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu.
Theo hồ sơ của Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, dự án giải phóng mặt bằng thuộc nhóm A, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 26.330 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027.
Phạm vi nghiên cứu giải phóng mặt bằng dài khoảng 23 km, đi qua 15 phường. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 953.105 m², liên quan đến 2.501 trường hợp.
Trong đó, 2.256 trường hợp dự kiến phải giải tỏa toàn bộ, kéo theo nhu cầu bố trí tương ứng 2.256 suất tái định cư.
Để hoàn thiện hồ sơ, các sở, ngành và địa phương được đề nghị rà soát ranh thu hồi đất, khả năng cân đối vốn ngân sách, quỹ nhà đất tái định cư, tạm cư và phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật. Các đơn vị phải gửi ý kiến về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 18/9.
Theo quy hoạch, metro số 6 là tuyến đường sắt đô thị vành đai trong của TP.HCM, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 53,8 km. Giai đoạn 1 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu dài khoảng 22,85 km, tổng vốn đầu tư dự kiến 86.529 tỷ đồng.
Tuyến metro số 6 sẽ kết nối với metro số 2 Bến Thành - Tham Lương tại ga Bà Quẹo, đồng thời đi qua khu vực ba nhà ga T1, T2 và T3 của sân bay Tân Sơn Nhất.
Tại Phú Hữu, tuyến tiếp tục kết nối với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Khi các dự án được đầu tư đồng bộ, đây sẽ là một trong những trục đường sắt quan trọng kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, khu Đông TP.HCM và hành lang giao thông hướng về sân bay Long Thành.
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