TP.HCM dự kiến rót hàng trăm nghìn tỷ đồng vào hạ tầng: Cơ hội mới cho thị trường bất động sản
Gia Linh
02/11/2026 11:47 AM (GMT+7)
TP.HCM đang đứng trước nhu cầu đầu tư hạ tầng quy mô lớn, từ chống ngập, giao thông đến xử lý môi trường. Đáng chú ý, Thành phố đề xuất cơ chế đặc thù để rút ngắn thủ tục triển khai các công trình cấp bách, mở ra kỳ vọng khơi thông dòng vốn đầu tư và tạo thêm dư địa phát triển thị trường bất động sản.
Dòng vốn hạ tầng tạo thêm dư địa cho bất động sản
Hạ tầng đang trở thành một trong những biến số quan trọng định hình triển vọng thị trường bất động sản TP.HCM. Trong bối cảnh không gian đô thị mở rộng, áp lực kết nối giao thông, ngập nước và môi trường ngày càng lớn, nhu cầu đầu tư các công trình kỹ thuật không chỉ phục vụ phát triển đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác quỹ đất và sức hấp dẫn của các khu vực phát triển mới.
Theo kế hoạch giải quyết tình trạng ngập nước giai đoạn 2026-2030, TP.HCM dự kiến triển khai 87 dự án với tổng mức đầu tư hơn 142.000 tỷ đồng, hướng đến giải quyết tình trạng ngập tại 50 vị trí trên địa bàn.
Riêng giai đoạn 2026-2027, Thành phố dự kiến thực hiện 54 dự án, tổng vốn khoảng 69.348 tỷ đồng. Trong đó, năm 2026 có 9 dự án với tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỷ đồng; năm 2027 dự kiến triển khai 45 dự án, tổng vốn khoảng 62.197 tỷ đồng.
Đáng chú ý, danh mục đầu tư trải rộng trên nhiều khu vực, từ Thảo Điền - Quốc Hương - Nguyễn Văn Hưởng, chợ Thủ Đức, Gò Vấp, sân bay Tân Sơn Nhất đến Quốc lộ 13 và Quốc lộ 51. Đây đều là những địa bàn có hoạt động đô thị, giao thương và nhu cầu bất động sản đáng kể.
Không chỉ chống ngập, kế hoạch phát triển giao thông cũng cho thấy quy mô nguồn lực rất lớn mà TP.HCM dự kiến huy động trong giai đoạn tới.
Theo thông tin từ chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 10/2026, Thành phố dự kiến bố trí khoảng 200.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 cho 98 dự án giao thông. Đồng thời, khoảng 120.000 tỷ đồng được dự kiến dành cho 37 dự án giao thông kết nối vùng, liên tỉnh.
Định hướng đầu tư tập trung vào các tuyến vành đai, quốc lộ, cao tốc và những trục kết nối khu công nghiệp, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics. Đây là những hạ tầng có vai trò quan trọng đối với lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất và mở rộng không gian kinh tế đô thị.
Với thị trường bất động sản, tác động của các khoản đầu tư này không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển. Khi hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ, những khu vực trước đây hạn chế về kết nối có thể cải thiện khả năng tiếp cận, mở rộng hoạt động thương mại, dịch vụ và tạo điều kiện phát triển các dự án nhà ở, bất động sản công nghiệp, logistics.
Tuy nhiên, khả năng gia tăng giá trị bất động sản còn phụ thuộc vào tiến độ thực hiện, mức độ kết nối thực tế, quy hoạch sử dụng đất và nhu cầu khai thác. Việc công bố danh mục đầu tư hay kế hoạch vốn chưa đồng nghĩa với việc giá bất động sản tại các khu vực liên quan sẽ lập tức tăng.
Cơ chế mới có thể rút ngắn khoảng cách từ kế hoạch đến công trình
Theo dự thảo, nhiều nhóm công trình liên quan trực tiếp đến chất lượng hạ tầng đô thị như chống ngập, thoát nước, giao thông công cộng, xử lý ùn tắc, xây dựng nhà máy xử lý nước thải và phục hồi sông, rạch có thể được xem xét áp dụng cơ chế cấp bách.
Điểm đáng chú ý là các thủ tục từ chuẩn bị dự án, thực hiện đến kết thúc xây dựng được đề xuất triển khai song song. Đặc biệt, dự án, công trình cấp bách không phải thực hiện một số thủ tục về lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư theo cơ chế tại dự thảo.
Nếu được thông qua và áp dụng hiệu quả, cơ chế này có thể góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện để các dự án hạ tầng sớm chuyển từ kế hoạch sang triển khai thực tế.
Dù vậy, bài toán quan trọng đối với thị trường không chỉ là tốc độ giải ngân mà còn là hiệu quả sử dụng vốn, tính đồng bộ của các công trình và khả năng tạo ra giá trị kinh tế sau đầu tư. Với bất động sản, hạ tầng chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng bền vững khi đi cùng quy hoạch hợp lý, pháp lý dự án minh bạch và nhu cầu sử dụng thực.
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