TP.HCM dự tính chi hơn 34.000 tỷ đồng cho mặt bằng tuyến metro nối Thủ Dầu Một
Gia Linh
17/09/2026 4:30 PM (GMT+7)
Khoảng 81,2 ha đất với hơn 2.600 trường hợp dự kiến bị ảnh hưởng để triển khai tuyến metro kết nối khu vực Thủ Dầu Một với trung tâm TP.HCM. Riêng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được đề xuất ở mức hơn 34.000 tỷ đồng.
Quỹ đất dành cho các dự án giao thông lớn tại TP.HCM tiếp tục được mở rộng khi thành phố thúc đẩy mạng lưới đường sắt đô thị và phát triển đô thị quanh các nhà ga. Một trong những dự án có nhu cầu mặt bằng đáng chú ý hiện nay là tuyến metro số 2 kéo dài đến khu vực Thủ Dầu Một.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa đề nghị các sở, ngành và 16 phường rà soát hồ sơ liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.
Theo phương án đang được xem xét, khoảng 81,2 ha đất dự kiến bị ảnh hưởng, liên quan khoảng 2.681 trường hợp. Trong đó, 398 trường hợp có thể phải giải tỏa toàn bộ, kéo theo nhu cầu bố trí tương ứng 398 suất tái định cư.
TP.HCM tính chi hơn 34.000 tỷ đồng cho mặt bằng tuyến metro nối Thủ Dầu Một. Ảnh: Gia Linh
Tổng kinh phí dự kiến dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lên tới 34.374 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài đến năm 2027.
Tuyến metro được nghiên cứu với chiều dài khoảng 33,2 km, trong đó 17,7 km đi trên cao và 15,5 km đi ngầm, bố trí 24 nhà ga. Tuyến kết nối từ khu vực phường Bình Dương đến khu vực công viên Tao Đàn, phường Bến Thành.
Không chỉ phục vụ giao thông, quỹ đất quanh các nhà ga còn được định hướng phát triển theo mô hình TOD, kết hợp giao thông công cộng với thương mại, dịch vụ, văn phòng và các tiện ích đô thị.
Các sở, ngành và địa phương liên quan được yêu cầu rà soát quy hoạch, phạm vi đất bị ảnh hưởng, hạ tầng kỹ thuật phải di dời, nguồn vốn và phương án tái định cư. Ý kiến thẩm định phải được gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM trước ngày 22/9/2026.
Thị trường bất động sản TP.HCM đón thêm 2 dự án mở cửa với khách ngoại
TP.HCM vừa bổ sung hai dự án nhà ở vào danh mục được phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu. Động thái này mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn hàng cho khách ngoại, góp phần đa dạng hóa lực cầu và tạo thêm dư địa hấp thụ sản phẩm trên thị trường bất động sản thành phố.
Hơn 181.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM: Cơ hội nào cho doanh nghiệp bất động sản?
TP.HCM đặt mục tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Để đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, thành phố đang rà soát quỹ đất, rút ngắn thủ tục và tìm giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư.
TP.HCM muốn nâng giá trị quỹ đất công nghiệp bằng mô hình sinh thái
Thị trường đất công nghiệp đang chuyển dần từ cuộc đua về quỹ đất sang cạnh tranh về chất lượng hạ tầng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn xanh. TP.HCM đang lấy ý kiến cơ chế chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp sang mô hình sinh thái, nhằm nâng sức hút với dòng vốn mới.
Khơi thông nguồn lực tư nhân cho thị trường nhà ở cho thuê TP.HCM
Hơn 1,4 triệu người đang thuê trọ tại TP.HCM là một quy mô đủ lớn để nhà trọ tư nhân trở thành một phần quan trọng của thị trường nhà ở. Tuy nhiên, theo HoREA, loại hình này vẫn cần được quy định rõ hơn trong Luật Nhà ở.
TP HCM mở cửa quỹ đất lớn, Thadico và Becamex đón hơn 700 ha
TP.HCM vừa giao, cho thuê khoảng 708 ha đất cho Thadico - Bình Dương và Becamex để triển khai các dự án công nghiệp, đô thị. Trong đó, riêng Thadico được thuê hơn 701 ha để làm khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí.
Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư đường Chu Văn An và bước hoàn thiện hạ tầng đáng chú ý
Sau khi được đầu tư mở rộng với tổng vốn hơn 1.067 tỷ đồng, đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, TP.HCM đang hoàn thiện những hạng mục cuối. Việc di dời hàng chục trụ điện từng nằm giữa lòng đường là một trong những bước quan trọng để tuyến đường phát huy hiệu quả sau đầu tư.