TP.HCM dự tính chi hơn 34.000 tỷ đồng cho mặt bằng tuyến metro nối Thủ Dầu Một

Quỹ đất dành cho các dự án giao thông lớn tại TP.HCM tiếp tục được mở rộng khi thành phố thúc đẩy mạng lưới đường sắt đô thị và phát triển đô thị quanh các nhà ga. Một trong những dự án có nhu cầu mặt bằng đáng chú ý hiện nay là tuyến metro số 2 kéo dài đến khu vực Thủ Dầu Một.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa đề nghị các sở, ngành và 16 phường rà soát hồ sơ liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.

Theo phương án đang được xem xét, khoảng 81,2 ha đất dự kiến bị ảnh hưởng, liên quan khoảng 2.681 trường hợp. Trong đó, 398 trường hợp có thể phải giải tỏa toàn bộ, kéo theo nhu cầu bố trí tương ứng 398 suất tái định cư.

TP.HCM tính chi hơn 34.000 tỷ đồng cho mặt bằng tuyến metro nối Thủ Dầu Một. Ảnh: Gia Linh

Tổng kinh phí dự kiến dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lên tới 34.374 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài đến năm 2027.

Tuyến metro được nghiên cứu với chiều dài khoảng 33,2 km, trong đó 17,7 km đi trên cao và 15,5 km đi ngầm, bố trí 24 nhà ga. Tuyến kết nối từ khu vực phường Bình Dương đến khu vực công viên Tao Đàn, phường Bến Thành.

Không chỉ phục vụ giao thông, quỹ đất quanh các nhà ga còn được định hướng phát triển theo mô hình TOD, kết hợp giao thông công cộng với thương mại, dịch vụ, văn phòng và các tiện ích đô thị.

Các sở, ngành và địa phương liên quan được yêu cầu rà soát quy hoạch, phạm vi đất bị ảnh hưởng, hạ tầng kỹ thuật phải di dời, nguồn vốn và phương án tái định cư. Ý kiến thẩm định phải được gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM trước ngày 22/9/2026.