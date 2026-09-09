TP.HCM đưa hơn 4,4 ha đất công nghệ cao vào dự án trung tâm dữ liệu gần 480 triệu USD

UBND TP.HCM vừa quyết định cho Công ty Cổ phần Starmason thuê 44.591,2 m² đất tại lô T9, khu vực đường Lã Xuân Oai - D4 - D7, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, để thực hiện dự án Tổ hợp Trung tâm Dữ liệu Siêu lớn STARMASON.

Thời hạn sử dụng đất kéo dài đến ngày 24/3/2076. Dự án được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và miễn tiền thuê đất toàn bộ thời gian nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Việc cho thuê không qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Hơn 4,45 ha đất tại Khu Công nghệ cao TP.HCM được đưa vào khai thác để phát triển tổ hợp trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Ảnh: Gia Linh

Đáng chú ý, lô T9 nằm trong nhóm quỹ đất vừa được Khu Công nghệ cao TP.HCM tái cấu trúc để đón các dự án công nghệ quy mô lớn. Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, T9 có diện tích khoảng 4,46 ha, được hình thành sau khi điều chỉnh và hợp nhất các lô đất trước đây. Dự án STARMASON tại đây có vốn đăng ký khoảng 480,26 triệu USD, công suất thiết kế lên đến 60 MW IT Load.

Không chỉ T9, hai lô T7 và T8 cũng được bố trí cho các dự án công nghệ y sinh và trung tâm dữ liệu. Tổng vốn của ba dự án tại các lô T7, T8 và T9 đạt gần 1,15 tỷ USD, cho thấy quỹ đất dịch vụ tại Khu Công nghệ cao đang được ưu tiên cho những dự án có hàm lượng công nghệ và vốn đầu tư lớn.

Ở quy mô rộng hơn, TP.HCM cũng đang triển khai mở rộng Khu Công nghệ cao thêm 194,84 ha tại phường Long Phước, qua đó tạo thêm dư địa đất đai phục vụ thu hút đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành kinh tế giá trị gia tăng cao.