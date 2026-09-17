TP.HCM duyệt dự án hạ tầng 3,6 km, diện mạo bất động sản ven kênh Tẻ có gì đáng chú ý?
Gia Linh
17/09/2026 4:02 PM (GMT+7)
Khu vực dọc kênh Tẻ sẽ được chỉnh trang với việc mở rộng đường Tôn Thất Thuyết, xây dựng hơn 3,2 km kè bảo vệ bờ và công viên cây xanh. Dự án đồng thời gắn với kế hoạch giải tỏa nhà trên và ven kênh, cải thiện cảnh quan và không gian công cộng.
UBND TP.HCM vừa phê duyệt Dự án Xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.
Dự án được triển khai qua các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu, sử dụng khoảng 170.333 m² đất. Tổng chiều dài tuyến khoảng 3,6 km, từ khu vực đường Bến Vân Đồn đến nút giao Trương Đình Hợi - Tôn Thất Thuyết.
Hạng mục chính của dự án là cải tạo, mở rộng khoảng 3,4 km đường Tôn Thất Thuyết lên bề rộng 26 m. Một cầu mới qua rạch Nguyễn Kiệu cũng sẽ được xây dựng trên tuyến.
Khu vực dọc kênh Tẻ sẽ được chỉnh trang với việc mở rộng đường Tôn Thất Thuyết, xây dựng hơn 3,2 km kè bảo vệ bờ và công viên cây xanh. Ảnh: Gia Linh
Thành phố đồng thời đầu tư mới khoảng 185 m đường quy hoạch số 1, rộng 28 m; cải tạo, mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn với chiều dài hơn 81 m và bề rộng theo quy hoạch 25 m.
Đáng chú ý, dự án không chỉ tập trung vào hạ tầng giao thông mà còn dành nguồn lực chỉnh trang không gian ven kênh.
Khoảng 3.293 m kè bảo vệ bờ sẽ được xây mới dọc kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu. Song song đó là công viên cây xanh ven kênh cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng và các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Theo UBND TP.HCM, dự án nhằm hoàn thiện trục giao thông qua các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu, đồng thời tạo kết nối với đường Bến Vân Đồn và các dự án giao thông lớn trong khu vực.
Trong tương lai, tuyến này còn kết nối với đường Nguyễn Tất Thành đang được nghiên cứu mở rộng trong giai đoạn 2026-2030 và dự án cầu - đường Nguyễn Khoái thông qua hai nhánh cầu N3, N4.
Một mục tiêu đáng chú ý khác của dự án là chỉnh trang đô thị gắn với giải tỏa nhà trên và ven kênh Tẻ. Việc xây dựng kè, công viên và hệ thống cây xanh được kỳ vọng cải thiện cảnh quan, môi trường và bổ sung không gian công cộng cho khu vực dân cư dọc tuyến.
Để triển khai dự án, các địa phương liên quan sẽ phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng cũng sẽ được rà soát để di dời hoặc hoàn trả đồng bộ với tiến độ thi công.
Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo ra một trục giao thông - cảnh quan mới dọc kênh Tẻ, kết hợp giữa cải thiện kết nối giao thông, chỉnh trang khu dân cư ven kênh và mở rộng không gian xanh cho người dân.
TP.HCM muốn nâng giá trị quỹ đất công nghiệp bằng mô hình sinh thái
Thị trường đất công nghiệp đang chuyển dần từ cuộc đua về quỹ đất sang cạnh tranh về chất lượng hạ tầng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn xanh. TP.HCM đang lấy ý kiến cơ chế chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp sang mô hình sinh thái, nhằm nâng sức hút với dòng vốn mới.
Khơi thông nguồn lực tư nhân cho thị trường nhà ở cho thuê TP.HCM
Hơn 1,4 triệu người đang thuê trọ tại TP.HCM là một quy mô đủ lớn để nhà trọ tư nhân trở thành một phần quan trọng của thị trường nhà ở. Tuy nhiên, theo HoREA, loại hình này vẫn cần được quy định rõ hơn trong Luật Nhà ở.
TP HCM mở cửa quỹ đất lớn, Thadico và Becamex đón hơn 700 ha
TP.HCM vừa giao, cho thuê khoảng 708 ha đất cho Thadico - Bình Dương và Becamex để triển khai các dự án công nghiệp, đô thị. Trong đó, riêng Thadico được thuê hơn 701 ha để làm khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí.
Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư đường Chu Văn An và bước hoàn thiện hạ tầng đáng chú ý
Sau khi được đầu tư mở rộng với tổng vốn hơn 1.067 tỷ đồng, đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, TP.HCM đang hoàn thiện những hạng mục cuối. Việc di dời hàng chục trụ điện từng nằm giữa lòng đường là một trong những bước quan trọng để tuyến đường phát huy hiệu quả sau đầu tư.
Khu đất hơn 6.400 m² tại phường Diên Hồng (TP.HCM) sẽ được khai thác ra sao?
Một khu đất rộng hơn 6.400 m² tại phường Diên Hồng sẽ được đưa về Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ xác định không còn nhu cầu sử dụng và tự nguyện trả lại đất.
Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: Gỡ mặt bằng để khơi thông trục kết nối kinh tế Đông Nam Bộ
Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đã được bàn giao hơn 81% mặt bằng, song nhiều đoạn vẫn chưa liền mạch khiến việc tổ chức thi công gặp khó. TP.HCM đang yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ điểm nghẽn này để đẩy nhanh dự án, tăng năng lực kết nối kinh tế vùng.