TP.HCM giữ lợi thế chi phí, gia tăng sức hút trên thị trường văn phòng khu vực
Gia Linh
12/06/2026 7:45 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh nhiều trung tâm kinh tế châu Á chứng kiến chi phí phát triển văn phòng leo thang, TP.HCM vẫn duy trì được lợi thế cạnh tranh đáng kể. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp thành phố tiếp tục thu hút doanh nghiệp quốc tế mở rộng hoạt động và gia tăng nhu cầu đối với bất động sản thương mại.
Theo báo cáo mới công bố của JLL, chi phí thi công văn phòng tiêu chuẩn tại TP.HCM hiện vào khoảng 1.150 USD/m², thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung khu vực châu Á - Thái Bình Dương. So với các thị trường phát triển như Singapore, Tokyo hay Seoul, mức chi phí tại TP.HCM chỉ bằng từ 45-60%.
Giới chuyên gia cho rằng lợi thế này đang tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm địa điểm mở rộng sản xuất, dịch vụ và trung tâm điều hành trong khu vực Đông Nam Á.
Trong những năm gần đây, TP.HCM liên tục là điểm đến hàng đầu của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Sự phát triển của hạ tầng giao thông, mạng lưới khu công nghiệp cùng hệ sinh thái doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện đã giúp thành phố trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.
Theo đánh giá của JLL, bên cạnh chi phí cạnh tranh, Việt Nam còn hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu mở rộng hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia. Điều này góp phần tạo lực đẩy cho phân khúc văn phòng, đặc biệt là các tòa nhà chất lượng cao đáp ứng yêu cầu về công nghệ, môi trường làm việc và tiêu chuẩn phát triển bền vững.
TP.HCM giữ vị thế trong thị trường văn phòng cho thuê nhờ chi phí rẻ. Ảnh: JLL
Tuy nhiên, lợi thế chi phí của TP.HCM đang đứng trước không ít thách thức. Đồng Việt Nam giảm giá so với USD khiến chi phí nhập khẩu thiết bị cơ điện, công nghệ và vật liệu hoàn thiện gia tăng. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng cũng tạo áp lực lên chi phí triển khai các dự án mới.
Theo bà Stephanie Đinh, Giám đốc Dịch vụ Dự án và Phát triển của JLL Việt Nam, doanh nghiệp hiện không chỉ đầu tư văn phòng để phục vụ hoạt động kinh doanh mà còn xem đây là công cụ thu hút nhân sự chất lượng cao và nâng cao hiệu quả vận hành.
"Hiệu suất không gian làm việc đang trở thành tài sản chiến lược đối với doanh nghiệp. Những đơn vị chủ động hoạch định chi phí, kiểm soát rủi ro tỷ giá và làm việc sớm với các nhà thầu sẽ có nhiều lợi thế trong việc tối ưu ngân sách", bà Stephanie nhận định.
Báo cáo của JLL cũng cho thấy xu hướng đầu tư vào không gian làm việc hiệu quả và tiết kiệm năng lượng đang gia tăng mạnh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp ngày càng ưu tiên những văn phòng có khả năng tối ưu vận hành, giảm tiêu thụ năng lượng và nâng cao trải nghiệm nhân viên.
TP.HCM giữ lợi thế chi phí, gia tăng sức hút trên thị trường văn phòng khu vực
Trong bối cảnh nhiều trung tâm kinh tế châu Á chứng kiến chi phí phát triển văn phòng leo thang, TP.HCM vẫn duy trì được lợi thế cạnh tranh đáng kể. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp thành phố tiếp tục thu hút doanh nghiệp quốc tế mở rộng hoạt động và gia tăng nhu cầu đối với bất động sản thương mại.
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TP.HCM giữ lợi thế chi phí, gia tăng sức hút trên thị trường văn phòng khu vực
Trong bối cảnh nhiều trung tâm kinh tế châu Á chứng kiến chi phí phát triển văn phòng leo thang, TP.HCM vẫn duy trì được lợi thế cạnh tranh đáng kể. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp thành phố tiếp tục thu hút doanh nghiệp quốc tế mở rộng hoạt động và gia tăng nhu cầu đối với bất động sản thương mại.
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