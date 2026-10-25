Hai dự án nhà ở được cấp sổ hồng

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở được quan tâm nhưng thủ tục pháp lý vẫn là một trong những vấn đề cần giải quyết của thị trường, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) tiếp tục thu hút sự chú ý của người mua nhà và doanh nghiệp bất động sản.

Liên quan đến vấn đề này, Tổ công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, làm tổ trưởng đã làm việc với các doanh nghiệp để xem xét tháo gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận tại hai dự án trên địa bàn thành phố.

Tại dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân, số 2 đường Song Hành, phường Đông Hưng Thuận, tổ công tác thống nhất đề xuất cấp giấy chứng nhận cho 750 căn hộ do Công ty CP Đầu tư Phú Cường làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng cộng 776 căn hộ, trong đó khối chung cư cao tầng gồm 657 căn nhà ở xã hội bán hoặc cho thuê mua và 93 căn hộ thương mại. Toàn bộ 750 căn thuộc khối cao tầng chưa được cấp giấy chứng nhận. Riêng 26 căn hộ tại khối thấp tầng vẫn đang xây dựng, chưa hoàn tất thủ tục hoàn công.

Nguồn cung nhà ở được quan tâm nhưng thủ tục cấp sổ hồng vẫn là một trong những vấn đề cần giải quyết của thị trường. Ảnh: Gia Linh

Việc thống nhất đề xuất cấp giấy chứng nhận cho 750 căn hộ là bước tiến trong quá trình giải quyết hồ sơ tại dự án. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục theo quy định để người mua thực sự được cấp sổ hồng.

Một trường hợp khác được xem xét tại cuộc họp là dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư tại số 5B Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, do Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Dự án có 495 căn hộ và 388 căn thương mại. Do số căn hộ tăng từ 288 lên 495 căn, đồng thời phát sinh thay đổi về hệ số sử dụng đất và cơ cấu sử dụng đất, cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp làm việc với Phòng Kinh tế đất để cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh, hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch và giữ lại phần diện tích thương mại theo yêu cầu.

Sau khi xem xét các ý kiến, Tổ công tác 1645 kết luận ưu tiên cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà. Trường hợp này cho thấy việc xử lý hồ sơ cần song hành với quá trình hoàn thiện nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp, thay vì chỉ tập trung vào khâu cấp giấy chứng nhận.

Hơn 221.600 sản phẩm được tháo gỡ vướng mắc

Hai dự án trên nằm trong nỗ lực xử lý hồ sơ tồn đọng của TP.HCM. Theo báo cáo của Tổ công tác 1645, đến tháng 10/2026, thành phố đã tháo gỡ vướng mắc tại 349 dự án, tương ứng 221.611 sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên, vẫn còn 20 dự án với 6.950 căn nhà cần tiếp tục phối hợp xử lý.

Số liệu này cho thấy quy mô công việc còn lại không nhỏ. Các vướng mắc có thể liên quan đến nghĩa vụ tài chính, điều chỉnh quy hoạch, hoàn công công trình hoặc việc hoàn thiện hồ sơ của chủ đầu tư và người mua nhà. Vì vậy, tiến độ cấp sổ không chỉ phụ thuộc vào việc cơ quan chức năng thống nhất hướng xử lý mà còn đòi hỏi các bên thực hiện đầy đủ những bước tiếp theo.

TP.HCM đã giải quyết cấp sổ hồng cho 43.200 căn nhà trong năm. Ảnh: Gia Linh

Theo số liệu tính đến ngày 21/9/2026, TP.HCM đã giải quyết cấp sổ hồng cho 43.200 căn nhà trong năm. Ngoài ra, 13.949 hồ sơ đang chờ người mua hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ.

Khoảng cách giữa số hồ sơ được tháo gỡ vướng mắc và số giấy chứng nhận thực tế đã cấp cho thấy cần phân biệt rõ từng giai đoạn xử lý. Một dự án được thống nhất hướng tháo gỡ chưa đồng nghĩa toàn bộ người mua đã nhận được sổ hồng.

Với người dân, việc hoàn tất giấy chứng nhận là cơ sở quan trọng để xác lập quyền sở hữu, thực hiện các giao dịch theo quy định và hạn chế những bất tiện phát sinh khi tài sản chưa hoàn thiện pháp lý. Với doanh nghiệp, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng cũng giúp giảm áp lực sau bàn giao và củng cố uy tín trên thị trường.

Trong thời gian tới, hiệu quả tháo gỡ vướng mắc tại TP.HCM sẽ được thể hiện rõ hơn qua số lượng hồ sơ thực tế hoàn tất, thời gian xử lý và mức độ phối hợp giữa cơ quan chức năng, chủ đầu tư và người mua nhà. Đây cũng là cơ sở để đánh giá liệu những chuyển biến về thủ tục có thực sự giải quyết được quyền lợi còn tồn đọng của người dân hay không.