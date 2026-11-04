TP.HCM hồi sinh kênh rạch, mở thêm dư địa phát triển kinh tế du lịch đường thủy
Gia Linh
04/11/2026 7:30 AM (GMT+7)
Không chỉ giải quyết bài toán thoát nước và ô nhiễm môi trường, các dự án cải tạo kênh rạch tại TP.HCM còn mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian đô thị, phát triển dịch vụ ven sông và gia tăng sức hấp dẫn cho du lịch đường thủy. Trong đó, dự án rạch Ông Bé với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 7.800 tỉ đồng là một trong những công trình đáng chú ý tại khu vực phía Nam thành phố.
Từ chỉnh trang kênh rạch đến khai thác giá trị kinh tế du lịch
TP.HCM đang đẩy mạnh đầu tư cải tạo hệ thống sông, kênh, rạch nhằm cải thiện môi trường sống, chống ngập và nâng chất lượng cảnh quan đô thị. Đáng chú ý, những công trình này còn có ý nghĩa trong việc mở rộng không gian phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch gắn với lợi thế sông nước của thành phố.
Mới đây, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất để thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và các rạch nhánh tại phường Chánh Hưng, xã Bình Hưng. Thành phố đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/3/2027.
Theo thông tin từ địa phương, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.786 tỉ đồng, chiều dài tuyến khoảng 4,2 km, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030. Các hạng mục chính gồm nạo vét, xây dựng bờ kè, mở rộng đường giao thông từ 9-16m, hoàn thiện hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh và chiếu sáng.
Dự án có khoảng 1.689 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 1.454 trường hợp giải tỏa toàn bộ và khoảng 235 trường hợp giải tỏa một phần.
Mục tiêu trực tiếp của công trình là cải thiện khả năng thoát nước, giảm ngập và chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, xét trong tổng thể phát triển không gian đô thị, việc cải thiện cảnh quan và chất lượng môi trường ven rạch cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động dịch vụ, thương mại và trải nghiệm đô thị trong tương lai.
Đây là hướng đi đáng chú ý khi TP.HCM đang tìm cách khai thác hiệu quả lợi thế mạng lưới sông ngòi, kênh rạch để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thay vì chỉ tập trung vào các điểm tham quan truyền thống.
Du lịch đường thủy còn nhiều dư địa tăng trưởng
Theo số liệu của Sở Du lịch TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu du lịch của thành phố ước đạt 282.696 tỉ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố đón hơn 8,51 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5%, trong khi khách nội địa đạt khoảng 39,56 triệu lượt, giảm 5,2%.
Kết quả này cho thấy dư địa tăng trưởng của ngành du lịch vẫn còn lớn, nhưng bài toán đặt ra là phải đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú để nâng mức chi tiêu của du khách.
Một trong những hướng phát triển được thành phố chú trọng là du lịch đường thủy. Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025, mạng lưới đường thủy nội địa của thành phố dài khoảng 1.433,85 km. Thành phố đã xây dựng hơn 60 chương trình tour đường thủy, trong đó có các sản phẩm tham quan khu vực trung tâm, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Cần Giờ và Củ Chi.
Tuy nhiên, hạ tầng bến bãi, khả năng kết nối giữa các điểm đến và điều kiện lưu thông trên một số tuyến vẫn là những vấn đề cần giải quyết. Theo phản ánh của doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM, việc thiếu bến đón, trả khách đạt chuẩn đang ảnh hưởng đến khả năng mở rộng sản phẩm và thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.
Trong bối cảnh đó, việc đầu tư cải tạo các tuyến kênh rạch, nâng cấp hạ tầng ven sông và cải thiện chất lượng môi trường được xem là một phần quan trọng trong quá trình hình thành không gian du lịch đô thị.
Dù vậy, để các công trình như rạch Ông Bé thực sự tạo ra giá trị cho ngành du lịch, thành phố cần có định hướng kết nối hạ tầng giao thông thủy, bến khách, không gian công cộng và các dịch vụ thương mại phù hợp. Việc cải tạo cảnh quan mới chỉ là điều kiện ban đầu, chưa đồng nghĩa với việc hình thành một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh.
Về dài hạn, nếu được quy hoạch đồng bộ, các không gian ven kênh rạch có thể bổ sung điểm trải nghiệm, vui chơi, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng, qua đó tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp dịch vụ, đồng thời góp phần nâng giá trị khai thác không gian đô thị.
Đây cũng là hướng tiếp cận giúp TP.HCM kết hợp mục tiêu cải thiện môi trường sống với phát triển kinh tế dịch vụ, khai thác tốt hơn lợi thế sông nước và nâng sức cạnh tranh của điểm đến trong giai đoạn mới.
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